Eskalation in der Ägäis : Sanktionen gegen die Türkei?

Als Josep Borrell Ende voriger Woche seine Überlegungen zu neuen Sanktionen gegen die Türkei vorstellte, war sein Unbehagen deutlich zu spüren. Zunächst legte der EU-Außenbeauftragte dar, dass er seine Hauptaufgabe darin sehe, „Raum für Dialog zu schaffen“. Dann erwähnte er kurz, dass die Verfahren, mit denen die EU wegen der Gasbohrungen rund um Zypern Konto- und Reisesperren verhängt, nach dem Willen der Außenminister „beschleunigt“ werden sollen. Schließlich noch ein dürrer Satz: „Wir stimmen darin überein, dass wir, solange es an Fortschritten im Umgang mit der Türkei mangelt, eine Liste mit weiteren restriktiven Maßnahmen entwickeln könnten, die vom Europäischen Rat am 24. und 25. September diskutiert werden könnten.“ Zweimal „könnte“ – vorsichtiger hätte man es nicht formulieren können.

Was auf dieser Liste steht, gab der Spanier erst auf Nachfrage preis. Man muss dazu wissen: Den Auftrag, solche Optionen auszuarbeiten, hatte er schon Mitte Juli bekommen. Zyprer und Griechen hatten darauf gedrungen. Nur unter dieser Bedingung wollten sie zulassen, dass Borrell weiter mit Ankara darüber verhandelt, wie der Streit um Öl- und Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer beigelegt werden kann. Der Außenbeauftragte skizzierte zwei Eskalationsstufen.

Die erste: Sanktionen könnten sich nicht nur gegen Individuen richten, sondern auch gegen Unternehmen, die sich an den Explorationen beteiligen. Zum Beispiel könnte die EU Bohr- und Forschungsschiffe auf Sanktionslisten setzen und ihnen verbieten, Häfen anzulaufen. Sie könnte auch den Zugriff der Unternehmen auf europäische Technologien und Ersatzteile sperren. Und sie könnte Banken ins Visier nehmen, die derlei Aktivitäten finanzieren. „Alles, was mit dem Problem selbst zusammenhängt“ – so formulierte es Borrell.

Wenn das nichts nutzt, könnte die EU die zweite Eskalationsstufe wählen: Strafmaßnahmen gegen andere Wirtschaftssektoren, „wo die türkische Wirtschaft enger mit der europäischen Wirtschaft verknüpft ist“. Borrell führte das nicht weiter aus, aber natürlich kommt einem sogleich die Zollunion in den Sinn. Ankara will sie eigentlich ausbauen, die EU könnte sie stattdessen zurückfahren.

Auch Österreich und Frankreich für harte Linie

Die Hauptadressaten zeigten sich zufrieden. Athen und Nikosia hatten Sanktionen gegen Belarus mit weiteren Sanktionen gegen die Türkei verknüpft. Außenminister Heiko Maas, der Gastgeber, hatte das zwar weit von sich gewiesen – man werde sonst handlungsunfähig. Am Ende musste aber ein Kompromiss stehen, sonst hätte sich bei Belarus nichts bewegt.

Für eine „harte Linie“ gegenüber Ankara traten beim informellen Rat der Außenminister außer Griechenland und Zypern nur zwei weitere Länder ein: Frankreich und Österreich. Wien fordert seit langem, die de facto ausgesetzten Beitrittsgespräche mit Ankara formal abzubrechen – als einziger Mitgliedstaat. Paris wiederum hat sich selbst direkt in den Konflikt mit der Türkei eingemischt und Fregatten entsandt. Die nahmen sogar an einem Militärmanöver der Griechen teil, das parallel zum Berliner Treffen stattfand und dort kritisiert wurde. Die Vertreter der harten Linie argumentieren, dass der türkische Präsident Erdogan seine Provokationen nur einstellen werde, wenn man ihn unter größtmöglichen Druck setze.

Das glauben Maas, Borrell und die meisten anderen Staaten nicht. Sie fürchten vielmehr, dass Erdogan den Konflikt immer weiter eskaliert, wenn er jetzt in die Enge getrieben wird.

Der deutsche Außenminister und der Außenbeauftragte haben in den vergangenen Wochen intensiv mit der türkischen Seite verhandelt. Anfang August schien eine Entspannung in greifbarer Nähe zu sein. Athen und Ankara wollten erklären, dass sie Gespräche über die Seegrenzen im Mittelmeer aufnehmen und ihr Militär zurückziehen. Doch dann schloss Griechenland überraschend ein Abkommen mit Ägypten über die Aufteilung der Seegrenzen – Erdogan war aufgebracht und schickte ein Explorationsschiff in Gewässer, die Griechenland für sich reklamiert. Seitdem ist der Konflikt weiter eskaliert.

Maas bringt den Internationalen Gerichtshof ins Spiel

Das Zeitfenster, das jetzt für Diplomatie bleibt, reicht bis zum Sondertreffen der Staats- und Regierungschefs in gut drei Wochen. Es soll den weiteren Kurs gegenüber der Türkei klären. Ob dann über neue Sanktionen gesprochen wird, hat Borrell vage von „Fortschritten“ abhängig gemacht. Diplomaten erläutern das so: Ankara müsse seine Kriegsschiffe aus den umstrittenen Gewässern zurückziehen, außerdem müsse sich eine Perspektive für konstruktive Verhandlungen zwischen Griechenland und der Türkei eröffnen.

Dass sie ihre seerechtlichen Streitfragen rasch beilegen könnten, erwartet niemand. Maas forderte vielmehr beide Seiten auf, den Internationalen Gerichtshof einzuschalten. Darin lag das indirekte Eingeständnis, dass man die griechischen Ansprüche keineswegs für geklärt hält – im Unterschied zu Zypern, wo die Lage wegen der Teilung der Insel anders ist.

Parallel zur diplomatischen Lösungssuche wird im Rat daran gearbeitet, führende Mitarbeiter der staatlichen Turkish Petroleum Corporation auf eine Sanktionsliste zu setzen. Zypern hatte schon Ende 2019 mehrere Namen vorgeschlagen; zwei davon wurden im Februar gelistet. Für weitere sind die Dossiers offenbar abgeschlossen. Ende Juli machten gleichwohl zwei Drittel der Mitgliedstaaten Vorbehalte gegen zusätzliche Listungen geltend; man wollte den Konflikt nicht anheizen. Jetzt ist die Lage anders: Wenn die Staaten Sanktionen gegen Belarus durchsetzen wollen, werden sie auch gegen weitere Türken die gleichen Sanktionen verhängen müssen – denn das geht immer nur einstimmig.