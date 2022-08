Eskalation im Gazastreifen : Eine Militäroperation als Risiko und Chance

Immer wieder heulten am Wochenende in Israel die Alarmsirenen, und Menschen suchten Schutz vor möglichen Einschlägen von Raketen aus dem Gazastreifen. Vor allem die an den Küstenstreifen angrenzenden Gebiete waren betroffen. Einzelne Raketen flogen aber bis in den Süden der Großstadt Tel Aviv oder bis kurz vor Jerusalem.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Die meisten landeten in unbewohntem Gelände oder wurden vom israelischen Raketenabwehrsystem abgefangen: Etwa 97 Prozent habe die Abschussrate der „Eisernen Kuppel“ betragen, sagte ein Armeesprecher am Sonntagvormittag. Das wäre der bislang höchste in einem Konflikt erreichte Wert. Manche der dumpfen Explosionen des Iron Dome waren auch in Tel Aviv gut zu hören.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren seit Freitagabend etwa 780 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Die militante „Bewegung des Islamischen Dschihads in Palästina“ (PIJ) reagierte damit auf israelische Luftangriffe vom Freitag, die Regierung und Armee als „präventive Attacke“ rechtfertigten. Angriffe des PIJ auf Israel hätten unmittelbar bevorgestanden, sagte Armeesprecher Richard Hecht wenige Stunden nach dem Beginn der Operation „Anbrechende Morgendämmerung“.

Eine Ende wohl bald in Sicht

Auch die Luftschläge hielten das Wochenende über an. Neben Raketenabschussanlagen, Waffenlagern, Militärposten und Tunneln nahm die israelische Armee auch das militärische Führungspersonal des „Islamischen Dschihads“ in den Blick. Schon der Eröffnungsschlag am Freitag hatte Taisir al-Jabari gegolten, dem PIJ-Kommandeur im Norden des Gazastreifens. Er wurde durch Raketeneinschläge in einem mehrstöckigen Haus getötet.

Am Samstagabend feuerte ein Kampfflugzeug dann am südlichen Ende des Gazastreifens Raketen auf Khaled Mansour ab, den Kommandeur der südlichen Gaza-Division des PIJ. Beiden hält Israel vor, zahlreiche Angriffe auf Israel geplant oder durchgeführt zu haben. Die Armee verkündet, die Tötung der PIJ-Anführer habe die taktischen und strategischen Kapazitäten der Organisation „signifikant beeinträchtigt“.

Der PIJ teilte dagegen am Sonntagnachmittag mit, die bislang zum Einsatz gekommenen Raketen stellten „nur einen kleinen Teil dessen dar, was wir vorbereitet haben“. Ein Sprecher der Islamisten rief in einer Botschaft die im Westjordanland und in Israel lebenden Palästinenser dazu auf, sich dem Kampf gegen Israel anzuschließen.

Zu diesem Zeitpunkt wurde hinter den Kulissen allerdings schon intensiv über die Einstellung der Kampfhandlungen verhandelt. Laut einem Vorschlag Ägyptens, das in dem Konflikt zwischen Israel und dem PIJ sowie der im Gazastreifen herrschenden Hamas vermittelt, sollte die Waffenruhe am Sonntagabend beginnen. Israel stimmte dem Vorschlag demnach zu, eine Antwort des PIJ stand am Nachmittag noch aus.

Ungeachtet dessen deutete sich schon am Wochenende an, dass die jüngste Runde in der Auseinandersetzung zwischen Israel und militanten Islamisten im Gazastreifen schneller vorüber sein würde als die bis dahin letzte: der elf Tage lange Gazakrieg vom Mai 2021. Anders als im Fall der massiven Eskalation aus dem vergangenen Jahr, bei der sich mehrere Konflikte über Tage und Wochen hinweg verbunden und zugespitzt hatten, ist dieser Waffengang beinahe aus dem Nichts entstanden.

In der Nacht zum Dienstag hatten israelische Sicherheitskräfte im Westjordanland den dortigen Anführer des PIJ festgenommen. Ein weiteres Mitglied der Organisation wurde getötet, als während des Einsatzes im Flüchtlingslager der Stadt Dschenin ein Feuergefecht ausbrach. Der PIJ drohte daraufhin mit Vergeltung. Umgehend verhängte Israel weitreichende Beschränkungen über die Gebiete rund um den Gazastreifen: Straßen wurden gesperrt, der Eisenbahnverkehr ausgesetzt und über manche Orte Ausgangsbeschränkungen verhängt. Zugleich verstärkte Israel die militärische Präsenz rund um den Gazastreifen. Als Grund wurde Besorgnis über mögliche Vergeltungsangriffe des PIJ genannt.