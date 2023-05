„Zum Dienen berufen“ lautet das Motto, das Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, dem Krönungsgottesdienst für Charles III. gegeben hat. Es könnte auch für Welby selbst gelten. Er erzählt über sich, er habe zwar schon während seines Studiums in Cambridge, das er 1978 mit einem Bachelor in Geschichte und Recht verließ, ein Erweckungserlebnis gehabt und während eines Gebetes plötzlich „den klaren Eindruck eines Wandels gespürt“, die Gegenwart „von etwas, das es vorher in meinem Leben nicht gab“.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.

Trotzdem ging Welby anschließend in die Ölindustrie, arbeitete für den Konzern Elf in Paris und später für eine Ölfirma in London an der Erschließung von Ölfeldern in Westafrika und der Nordsee. Nach drei Jahren Theologiestudium wurde er 1993 in Coventry zum Priester geweiht und stieg rasch auf in der anglikanischen Kirche. Er wurde Pfarrer in der Industriestadt Nuneaton, dann Schulrektor, dann Direktor des internationalen Friedens- und Versöhnungszentrums in Coventry, anschließend Dekan der Diözese Liverpool, Bischof von Durham und, zwanzig Jahre nach seiner Priesterweihe, der 105. Erzbischof von Canterbury.