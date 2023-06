Am Sonntag, dem 15. September 2013 besuchte Erzbischof Georg Gänswein Urbisaglia in der mittelitalienischen Region Marken. Den damaligen Medienberichten zufolge war der Besuch ein Riesenerfolg. Das Städtchen von gut 2400 Einwohnern, rund 230 Kilometer nordöstlich von Rom gelegen, empfing den damals 57 Jahre alten Kirchenmann wie einen Star. Er sei „so jung“ und sehe „so gut aus“, sagten die Leute von Urbisaglia, schrieben die Zeitungen damals. Und obendrein sei er „so volksnah wie Papst Franziskus“.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Am Vorabend des Besuchs in Urbisaglia hatte es in der Kirche San Filipo Neri in der nahe gelegenen Provinzhauptstadt Macerata ein Konzert zu Ehren Gänsweins gegeben. „Tutto Macerata“ kam – der Besuch des Kurienerzbischofs aus dem Vatikan in Urbisaglia war auch in der Universitätsstadt Macerata ein gesellschaftliches Ereignis.