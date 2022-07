US-Präsidentschaft : Erwägt Donald Trump eine frühe Kandidatur?

Sie wollen, dass er will: Trump ließ sich Ende Juni auf einer Kundgebung in Mendon im Staat Illinois bejubeln. Bild: Laif

Donald Trump ist Anfang Juni von Mar-a-Lago nach Bedminster umgezogen. Das macht er jeden Sommer so, um der Hitze Floridas zu entfliehen. Bislang konnte der frühere Präsident sich aber in seinem Anwesen in New Jersey nicht auf das Golfspielen konzentrieren. Die Aufarbeitung des Sturms auf das Kapitol durch den Untersuchungsausschuss hat ihn sichtlich verärgert.

Da sind die belastenden Aussagen republikanischer Zeugen in dem Gremium, die ihn beschädigen. Da sind zudem erste Anzeichen, dass das Justizministerium in Washington Ermittlungen vorbereitet. Und nun schreitet auch noch eine separate Untersuchung in Georgia voran. Ein Geschworenengericht hat enge Vertraute Trumps vorgeladen. All dies macht ihn nervös.