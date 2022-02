Russischer Aufmarsch : Das Fenster für eine Invasion in die Ukraine öffnet sich

Amerikanische Soldaten am 7. Februar in Polen Bild: Reuters

Während Wladimir Putin in Moskau Gespräche führt, hat der russische Präsident seinen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze weiter beschleunigt. Insbesondere in Belarus sind viele Einheiten eingetroffen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Montag, man rechne mit 30.000 zusätzlichen Kampftruppen – „die größte Verlegung dorthin seit Ende des Kalten Krieges“. Derzeit liegt die Zahl der Bodentruppen nahe der Grenze bei rund 130.000 Mann, wie ein westlicher Geheimdienstler der F.A.Z. sagte; einschließlich Marine und Luftwaffe sind es 150.000. Weitere Einheiten sind auf dem Weg. „Russland könnte in der Lage sein, bis Ende dieses Monats über genug Kräfte für eine ernste Invasion zu verfügen“, sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, in Vilnius. Man sehe auch immer mehr „strategische Ermöglicher“ an der Grenze, die für eine Invasion nötig seien.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Die harte Währung, in der Militäranalytiker rechnen, sind taktische Bataillonskampfgruppen, abgekürzt BTGs. Das sind verstärkte Infanterie- und Panzerbataillone, die schnell vorrücken und selbständig im Feld agieren können, jeweils zwischen 700 und 1000 Mann stark. Hinzu kommen weitere unterstützende Einheiten: Sanitäter, Logistiker, Pioniere, Raketen- und Artillerie­regimenter.

„Vielleicht zwei bis drei Wochen“

Mitte November haben die Amerikaner in internen NATO-Briefings das Szenario einer groß angelegten russischen Invasion der Ukraine dargelegt, mit dem Ziel, die prowestliche Regierung in Kiew abzusetzen. Dafür würde der Kreml mit 101 BTGs planen, hieß es. Seinerzeit waren knapp fünfzig davon nahe der ukrainischen Grenze und auf der annektierten Krim stationiert, etwa doppelt so viele wie gewöhnlich. Vor gut zwei Wochen gab ein führender westlicher Geheimdienstvertreter die Zahl gegenüber der F.A.Z. mit 55 bis 60 an. Auf die Frage, wie lange es dauern werde, um die mutmaßlich angestrebte Zielgröße zu erreichen, antwortete er: „Vielleicht zwei bis drei Wochen.“

Diese Voraussage scheint sich nun zu bewahrheiten. Amerikanische Regierungsvertreter sprechen neuerdings von 83 BTGs, 14 weitere sollen unterwegs sein. Das Gros dieser zusätzlichen Truppen stammt aus dem östlichen Militärbezirk Russlands, der eigentlich die Grenze zu China absichern soll. Die Einheiten wurden Mitte Januar in Marsch gesetzt, ihr schweres Gerät wird auf Flachwagen Tausende Kilometer quer durchs Land transportiert. Offiziell sollen die Soldaten an einem Großmanöver mit den belarussischen Streitkräften teilnehmen. Es hat Anfang des Monats begonnen und tritt am Donnerstag in seine „heiße Phase“ ein. Dann sollen die Truppen einen Gegenangriff beginnen, um ausländische Aggressoren zu besiegen.

Ein erheblicher Teil der russischen Kräfte ist allerdings gar nicht in das offizielle Manövergebiet im Südwesten verlegt worden, sondern in den Südosten. Von da könnten die Truppen westlich und östlich des Dnjepr nach Kiew vorstoßen. Nach Zählung des unabhängigen polnischen Militäranalytikers Konrad Muzyka halten sich dort schon jetzt mindestens 7 BTGs auf, darunter Luft­lan­de­kräfte. Außerdem befinden sich in dem Gebiet zwei Raketenbataillone, die mit Iskander-Kurzstreckenraketen bewaffnet sind, sowie Einheiten mit schwerer Artillerie. In der russischen Doktrin würden diese Kräfte den Vormarsch von Bodentruppen mit Sperrfeuer absichern.