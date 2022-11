China-Strategie der Regierung : Berlin will die Distanz zu Peking vergrößern

Außenministerin Annalena Baerbock begrüßt am 22. September in New York den chinesischen Außenminister Wang Yi. Bild: dpa

Die chinesische Regierung hat mit Kritik auf Berichte über den ersten Entwurf der künftigen Chinastrategie der Bundesregierung reagiert. Das Auswärtige Amt formuliert gegenwärtig die künftigen außenpolitischen Grundsätze für den deutschen Umgang mit China. Das Strategiekonzept steht im Zusammenhang mit der gleichfalls noch nicht fertiggestellten neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin.

Ein erster Textentwurf des Chinakonzepts ist vor wenigen Tagen den anderen Ressorts der Bundesregierung zur Stellungnahme und Abstimmung zugeleitet worden; befasst sind unter anderem die Ministerien für Verteidigung, Wirtschaft und Entwicklungshilfe sowie das Kanzleramt.

Die Zeitschrift „Spiegel“ und die Zeitung „Handelsblatt“ berichteten am Mittwoch unter Berufung auf diesen ersten Entwurf, dass darin unter anderem eine „vertiefte Prüfung“ für Investitionsgarantien gefordert werde, um Sozialstandards „wie die Vermeidung von Zwangsarbeit in Lieferketten“ zu gewährleisten. Auch sei man „im EU-Rahmen bereit, Importstopps aus Regionen mit besonders massiven Menschenrechtsverletzungen zu unterstützen“.

Peking verfolgt die Diskussion genau

Wirtschaftliche Abhängigkeiten Deutschlands sollten zügig und mit vertretbaren Kosten für die deutsche Volkswirtschaft abgebaut werden. Der Entwurf bleibt bei der dreiteiligen Einstufung Chinas als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale, stellt jedoch fest, die beiden letzten Aspekte gewinnen zunehmend an Gewicht.

Das chinesische Außenministerium teilte dazu mit, „künstliche Handelsbarrieren“ und eine „Politisierung“ normaler Wirtschaftszusammenarbeit werde jenen „auf die Füße fallen“, die sie betreiben. „Wir rufen die deutsche Seite dazu auf, in den Beziehungen mit China eine objektive und rationale Haltung beizubehalten und objektive Fakten zu respektieren“, hieß es in einer Mitteilung auf Anfrage der F.A.Z.

Die Diskussion über die für kommendes Jahr angekündigte Chinastrategie wird in Peking genau verfolgt. Der jetzt öffentlich gewordene Entwurf dürfte die chinesische Führung in ihrer Einschätzung bestärken, dass die Koalition in ihrer Chinapolitik uneins ist. In Peking herrscht die Erwartung vor, dass das Kanzleramt „mäßigend“ auf die Strategie einwirken wird.

Außenministerin Annalena Baerbock verlangte unterdessen, China müsse sich an der Finanzierung künftiger Schäden durch die Erderwärmung beteiligen. Die Grünen-Politikerin sagte am Donnerstag nach ihrem Eintreffen bei der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el-Scheich, die Industrieländer haben eine Verantwortung für die Klimaschäden wegen ihrer Schadstoffemissionen aus der Vergangenheit. Allerdings gebe es mittlerweile Volkswirtschaften wie China, die sich „massiv weiterentwickelt“ haben. Daher müsse China auch „für die Schäden der Zukunft“ mit aufkommen.