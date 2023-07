Aktualisiert am

Admiralin Lisa Franchetti : Biden will erstmals Frau an Spitze der US-Marine platzieren

Präsident Joe Biden hat Admiralin Lisa Franchetti als Leiterin der Marine nominiert und damit die erste Frau für diese Position im US-Militär vorgesehen.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, soll Verteidigungsminister Lloyd Austin ursprünglich Admiral Samuel Paparo als Kandidaten für den Posten empfohlen haben. Wegen ihrer umfangreichen Erfahrungen auf See als auch an Land habe Biden dennoch Franchetti gewählt, schreibt AP unter Berufung auf einen hohen Verwaltungsbeamten. Laut Joe Biden hat Admiral Franchetti in ihrer Karriere sowohl operative als auch politische Expertise bewiesen, zitiert die Nachrichtenagentur den Präsidenten.

In den USA müssen solche Personalien allerdings vom Senat gebilligt werden. Einer der Senatoren in der Kongresskammer, der Republikaner Tommy Tuberville, blockiert seit geraumer Zeit jedoch Hunderte militärische Nominierungen – aus Protest gegen eine Regelung des Verteidigungsministeriums, wonach Militärmitglieder bestimmte Unterstützung bekommen können im Fall einer Abtreibung.

Das Weiße Haus kritisierte Tubervilles Blockade als „falsch“ und „gefährlich“ mit Blick auf die nationale Sicherheit. Im US-Senat ist für viele formale Prozeduren Einstimmigkeit erforderlich. Daher kann auch ein einzelnes Senatsmitglied bestimmte Abläufe aufhalten.