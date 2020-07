Hongkong : China nimmt erstmals Aktivisten nach neuem Sicherheitsgesetz fest

Amerikanischer Truppenabzug : Abzug von 12.000 Soldaten aus Deutschland

Die Vereinigten Staaten wollten die Verlegung von etwa 12.000 amerikanischen Soldaten an andere Orte bekanntgeben, hieß es in Regierungskreisen in Washington. Mit 5400 Soldaten sollten jedoch fast die Hälfte von ihnen zur Abschreckung Russlands weiter in Europa stationiert bleiben.