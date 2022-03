Erste eingenommene Großstadt : Wie geht es den Menschen in Cherson?

Cherson ist als erste ukrainische Großstadt von der russischen Armee eingenommen worden. Ein Wissenschaftler aus der Stadt schildert in täglichen Mails die Entwicklung seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar.

Panzer und Militärfahrzeuge am Mittwoch in Cherson, Ukraine Bild: via REUTERS

Am Mittwochabend schrieb der Bürgermeister von Cherson auf Facebook, er habe in der Stadtverwaltung „bewaffnete Besucher“ gehabt. Wer diese Besucher waren, schrieb er nicht – aber es war klar, dass es sich nicht um Ukrainer handelte. Den ganzen Tag über hatten sich schon die Berichte darüber verdichtet, dass die Hafenstadt an der Mündung des Dnipro ins Schwarze Meer als erste ukrainische Großstadt vollständig von den russischen Angreifern eingenommen worden ist. „Ich habe ihnen nichts versprochen. Mich interessiert nur die Lebensfähigkeit unserer Stadt“, schrieb Bürgermeister Igor Kolychajew.

Der Bürgermeister erklärte, er arbeite daran, die Folgen des Einmarsches zu bewältigen: „Wir erleben kolossale Schwierigkeiten mit dem Einsammeln und Begraben der Getöteten, mit der Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten, mit der Müllabfuhr.“ Offenbar gibt es eine Art von Vereinbarung mit den Besatzern: Eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis sechs Uhr morgens, in der Stadt dürfen nur Autos fahren, die Lebensmittel, Medikamente und Ähnliches transportieren – und zwar nur in Schrittgeschwindigkeit. Fußgänger dürfen maximal zu zweit unterwegs sein, sollen die Militärs nicht provozieren, sich auf keine Konflikte einlassen, bei Aufforderung sofort stehenbleiben.

Zwischen Kampfesmut und Niedergeschlagenheit

Die Lage in der Stadt, die auf dem Weg von der Krim ins ukrainische Binnenland liegt, ist offenbar dennoch unruhig. „Um 2.30 Uhr gab es Beschuss mit irgendetwas schwerem“, schrieb in der Nacht zum Donnerstag ein Wissenschaftler aus Cherson in einer Mail an einen deutschen Kollegen. Seit Beginn des russischen Überfalls vergangene Woche hat er regelmäßig über die Entwicklungen in Cherson berichtet, oft in mehreren Mails am Tag. Sie sind ein Zeugnis davon, wie der Krieg in das Leben friedlicher Menschen einbrach, wie ihre Stimmung zwischen Kampfesmut und Niedergeschlagenheit schwankt, wie sie versuchen, ihren Alltag zu organisieren, wie die Ordnung zusammenbricht.

„Während die Bewohner von Mykolajiw, Odessa oder Tscherkassy erst damit beginnen, sind wir bereits erfahren und wissen, wann wir die Beine in die Hand nehmen müssen. Etwa diese ständige Gereiztheit, das Ergebnis von Stress und Schlaflosigkeit, der man ein Ventil geben muss“, heißt es in einer Mail vom Abend des dritten Kriegstags. „Wenn eine Siedlung unter Beschuss steht, wird die andere Siedlung vorgewarnt.“ Schon vom ersten Tag des Überfalls an wurden in Cherson zivile Ziele beschossen: der Markt, Wohnhäuser, ein Kindergarten. Es gab Tote unter der Zivilbevölkerung. „Auf der Brücke brannte in der Zwischenzeit ein Auto samt Insassen nieder“, heißt es lakonisch in einer Mail aus der Nacht auf Freitag voriger Woche, in der Ereignisse des ersten Tags zusammengefasst werden.

Heftiger Kampflärm wechselt sich mit Phasen relativer Ruhe ab, die Leute verfolgen, wer schießt. „Ich kann es kaum glauben und freue mich im Moment über das Kanonenfeuer von Haubitzen und Panzern“, schreibt der Mann am frühen Morgen des dritten Kriegstags. „Die andauernden Kämpfe zeigen, dass unsere Streitkräfte nicht verschwunden sind, wir wehren uns.“ Diese Hoffnung ist von Zweifeln begleitet: „Ich weiß nur nicht, warum sie die Brücke nicht in die Luft jagen? Immerhin kommen über die Brücke endlose Kolonnen russischen Militärs von der Krim.“ Schon am dritten Kriegstag gibt es in den Läden kein Brot und keine Milchprodukte mehr. Die täglichen Besorgungen sind von ständiger Gefahr begleitet. Während beim Einkaufen ein Freund im Auto wartet, „flog ein Rashkin-Jagdflugzeug in 100 Meter Höhe über ihn hinweg und warf eine Bombe weiter im Osten ab“.