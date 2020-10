Erst nach Börsenschluss : Trump zögerte vor Einlieferung ins Krankenhaus

F.A.Z.-Newsletter „Amerika wählt“ Kann Trump sich gegen Biden behaupten? Eine persönliche Einschätzung und die wichtigsten Amerika-Analysen der F.A.Z. jeden Donnerstag in Ihrem E-Mail-Postfach.

Am Samstag veröffentlichte Trump dann eine Videobotschaft aus der Klinik. „Als ich hierher kam, fühlte ich mich nicht so gut. Jetzt fühle ich mich viel besser“, sagte er darin. In den nächsten Tagen komme „die wahre Prüfung“, sagte der Präsident weiter, fügte aber hinzu: „Ich denke, ich werde bald zurück sein.“

Dem Vernehmen nach war Trump über die Aussage seines Stabschefs Meadows verärgert. Das Video war demnach also eine Reaktion darauf, um zu beweisen, dass er bei guter Gesundheit sei.

Schon andere Präsidenten litten unter schweren Krankheiten

Die Sorge um die Außenwirkung hatte schon einige seiner Vorgänger dazu bewegt, der Öffentlichkeit Details zu ihren Erkrankungen vorzuenthalten. Präsident Woodrow Wilson etwa erkrankte im April 1919, als die Spanische Grippe grassierte. Er war gerade in Paris, als er so plötzlich und so schwer krank wurde, dass sein Leibarzt Cary Grayson erst an eine Vergiftung glaubte. Nach einer heiklen Nacht schrieb er einen Brief ans Weiße Haus, um darüber zu informieren, dass der Präsident schwer krank sei. Mehr als hundert Jahre später ist es ein Tweet, der die Welt wissen lässt, dass Trump und seine Frau Melania sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Die Spanische Grippe kostete damals 675.000 Amerikanern das Leben. Ähnlich wie Trump spielte auch Wilson die Gefahr durch das Virus damals herunter. „Wilson war besorgt, dass jegliche negative Nachrichten über irgendetwas von den Kriegsanstrengungen ablenken würden“, sagte John Barry Buchautor von „The Great Influenza“.