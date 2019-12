Ermordungen in Weißrussland : Lukaschenka und der neue Zeuge

Im November reiste Alexander Lukaschenka nach Wien. Der letzte Diktator Europas, wie der weißrussische Präsident genannt wird, kam auf Einladung des Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Für den Herrscher aus Minsk war der Besuch in der österreichischen Hauptstadt ein lang ersehnter Ausbruch aus der außenpolitischen Isolation. Die Europäische Union wollte mit dem 65 Jahre alten Mann, der das Land seit 25 Jahren mit harter Hand regiert, seit einem Jahrzehnt nichts mehr zu tun haben. Denn Demokratie und Menschenrechte werden seit langem missachtet in dem Land, das noch in vielem an die Sowjetunion erinnert.

Aus dem Europarat wurde Weißrussland schon lange ausgeschlossen. Doch Putins Annexion der Krim vor bald sechs Jahren und der Krieg Moskaus in der Ukraine hat das Verhältnis der EU zum Diktator in Minsk verändert. Mittlerweile scheint vielen nicht mehr der Weißrusse als der schlimmste Autoritäre im Osten Europas, sondern der Mann im Kreml. Bessere Beziehungen zum Westen sind für Lukaschenka gerade jetzt wichtig. Denn Putin erhöht den Druck auf ihn, um die Union mit Weißrussland, schon 1999 beschlossen, voranzutreiben.