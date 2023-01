Brasilien : Ermittlungen gegen Bolsonaro nach Entdeckung von Putsch-Plänen

Am 8. Januar hatten Anhänger Jair Bolsonaros das Regierungsviertel in Brasilia gestürmt. Bild: dpa

Nach der gewaltsamen Stürmung des Präsidentenpalasts in Brasilia wird in der Sache nun auch gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro ermittelt. Am Freitag gab ein Richter am Obersten Gerichtshof der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft statt, den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro auf eine Liste von Menschen zu setzen, gegen die wegen der Gewalt am 8. Januar ermittelt werden soll. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm "Anstiftung und geistige Urheberschaft" vor.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Mit der Veröffentlichung eines Videos, das "die Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahlen 2022 in Frage stellt", habe der Rechtsradikale "öffentlich zur Begehung eines Verbrechens angestiftet", hatte die Generalstaatsanwaltschaft dargelegt. Das Video wurde zwei Tage nach der gewaltsamen Stürmung des Präsidentenpalasts, des Kongresses und des Obersten Gerichtshofs durch Anhänger Bolsonaros veröffentlicht und später gelöscht.