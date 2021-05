Frankenberger fragt : Ist mit Amerika wieder alles gut, Mr. Niblett?

Nach vier Jahren real praktizierten Trumpismus im Weißen Haus war es keine Überraschung, dass im vergangenen Herbst die allermeisten Europäer dem Herausforderer des damaligen Präsidenten die Daumen drückten. Und folglich war es keine Überraschung, dass sie jubelten, als der Sieg des Demokraten Biden feststand, allen verschwörungstheoretisch gefütterten falschen Behauptungen des Unterlegenen und der Kampagne seiner Claqueure in Politik und Medien zum Trotz. Jetzt hat „Europa“ seinen Wunschpräsidenten, und der hat in den ersten gut zehn Wochen seiner Amtszeit schon einige Dinge getan hat, die vielen diesseits des Atlantiks am Herzen liegen, vorneweg die Rückkehr in einige internationale Organisationen und die neuerliche Mitwirkung Amerikas an internationalen Abkommen. Überdies prügelt Joe Biden nicht auf Verbündete der Vereinigten Staaten ein, als seien sie der Grund aller Übel des Landes, im Gegenteil, er beteuert seine Wertschätzung. Aufgehört hat nicht zuletzt das „Deutschland-Bashing“, das Donald Trump mit pathologischer Auffälligkeit betrieben hatte – obschon auch der 78 Jahre alte neue Mann im Weißen Haus das eine oder andere an der deutschen Politik missbilligt. Es bietet sich somit an, der Frage nachzugehen, ob im Verhältnis zu Amerika „wieder alles gut ist“.

Einer, der prädestiniert ist, darauf eine Antwort zu geben, ist Robin Niblett, der Direktor des Londoner „Royal Institute of International Affairs“, das vielen kurz und knapp unter „Chatham House“ bekannt ist. Wie sieht es also aus, ist alles wieder gut? Und Dr. Niblett antwortet auf Deutsch: „Alles ist wieder besser, aber noch ist nicht alles wieder gut.“ Joe Biden bringe uns nicht wieder zurück zu einem nostalgisch überhöhten Idealzustand im transatlantischen Verhältnis, von dem man übrigens gar nicht wisse, wann es dies denn gegeben habe. War das unter George Bush dem Älteren, also während der weltpolitischen Zeitenwende 1989/90 und unmittelbar danach? War es unter Bill Clinton, folglich nach dem Kalten Krieg (und während der jugoslawischen Nachfolgekriege)? Mit anderen Worten: Es gab immer Themen, welche die transatlantischen Partner kontrovers – und dann auch mit unterschiedlicher Intensität – behandelt haben. Manche der Streitthemen, die während der Trump-Jahre hochgekocht waren, haben eine lange Geschichte. Niblett, der die amerikanische Politik seit seiner Zeit beim „Center for Strategic and International Studies“, einer renommierten Denkfabrik in Washington, gut kennt, weist auf die neuen machtpolitischen Realitäten und auf die Begrenzungen des außenpolitischen Handlungsspielraums für Biden hin. Da sei vor allem die aufgeheizte, polarisierte innenpolitische Lage in Amerika: „Parteiübergreifenden Konsens gibt es nur in ganz wenigen Themen.“ Zum Beispiel? In der China-Frage und, abgestuft, gegenüber Russland. Und dann gibt es die Prioritäten der Partei des Präsidenten, die auch nicht immer in die Richtung wiesen, in welche die Europäer gerne laufen wollten.