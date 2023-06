Aktualisiert am

Die Stimmen sollen falsch in eine Excel-Tabelle eingetragen worden sein. Der letztlich unterlegene Hans Peter Doskozil gratuliert dem Gewinner, spricht aber auch von einem „Tiefpunkt“ von Österreichs Sozialdemokraten.

Zwei Tage nach dem Parteitag in Linz wird Andreas Babler nun doch zum SPÖ-Vorsitzenden erklärt. Bild: Picture Alliance

In der österreichischen Sozialdemokratie hat der Kampf um den Vorsitz eine groteske Wendung genommen. Bei der Auszählung der Stimmen auf dem Parteitag am vergangenen Wochenende sind die Ergebnisse vertauscht worden. Tatsächlich ist Andreas Babler der Sieger, nicht Hans Peter Doskozil. Das teilte die SPÖ-Geschäftsstelle am Montag mit. Doskozil, der das Amt des burgenländischen Landeshauptmanns bekleidet, akzeptierte umgehend die Niederlage, gratulierte Babler und fügte hinzu, für ihn sei das Thema Bundespolitik damit abgeschlossen. Mithin stünde er auch nicht für eine Lösung zur Verfügung, bei der Babler Parteivorsitzender und Doskozil Kanzlerkandidat wäre.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa, erläuterte in einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Montagnachmittag, der Fehler sei auf dem Parteitag bei der Übertragung der ausgezählten Stimmen in eine Excel-Tabelle passiert. Die Listen aus den Wahlurnen seien zusammengeführt und eingespeist worden. „Das Ergebnis wurde umgedreht.“

Dass es überhaupt zur Neuauszählung am Montag kam, hing mit einem Zufall zusammen. Beim zunächst offiziell verkündeten Ergebnis fehlte eine Stimme. Die wurde gefunden und war ungültig. Gleichzeitig wurde aber auch entdeckt, dass die Stimmen falsch zugeordnet wurden. Laut dem nun vorliegenden Ergebnis kam Doskozil auf 280 Stimmen, Babler hingegen auf 317.

Mehr zum Thema 1/

Ein neuer Parteitag ist nach Angaben der Wahlkommissionsleiterin nicht erforderlich. Der gesamte Vorgang sei belegbar. Dem Linzer Sonderparteitag war ein Machtkampf um die SPÖ-Spitze vorausgegangen, der seit Jahren schwelte und seit März offen entbrannt war, und zwar zunächst zwischen Doskozil und der bisherigen Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner. Die beiden vereinbarten eine Mitgliederbefragung, an der dann auch Babler teilnahm, als Bürgermeister der Provinzstadt Traiskirchen ein bundespolitischer Neuling. Dass zu all diesen politischen Wirren nun ein Organisationsfehler kam, stellt nach den Worten Doskozils einen „Tiefpunkt“ für die SPÖ dar. Nun werde es „Häme und Spott geben“, sagte er voraus.