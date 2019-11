Aktualisiert am

Deutsche Studentin berichtet : So lebt es sich zwischen den Protesten in Hongkong

Proteste an der Universität in Hongkong Bild: LAM YIK FEI/The New York Times/Laif

Kim Witetzek studiert seit drei Monaten in Hongkong. Ihre Universität hielt sie für einen sicheren Ort – bis die Polizei Studenten mit Tränengas attackierte. In ihrem Gastbeitrag berichtet sie vom Leben in einer unruhigen Stadt.