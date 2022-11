Türkei und Russland : Erdogans riskantes Spiel mit Putin

Die Türkei steuert gegenüber Russland einen konträr anderen Kurs als die EU. Denn sie erhöht ihre Abhängigkeit von russischer Energie, sie hat ihre Einfuhren von russischem Erdöl ebenso verdoppelt wie ihre Ausfuhren nach Russland, und zudem fließt russisches Kapital in die Türkei, das diese dankbar aufnimmt.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik.

In der Türkei nimmt deshalb die Furcht zu, dass sie in den Fokus des achten Sanktionspakets kommen könnte, das der Europäische Rat am 6. Oktober gegen Russland beschlossen hat. Denn in diesem Paket führt die EU ein neues Sanktionskriterium ein. Bislang hatte die EU immer nur Personen oder Unternehmen in dem zu sanktionierenden Land beziehungsweise in einem EU-Land sanktioniert. Nun aber kann Brüssel auch ein Nicht-EU-Land sanktionieren, wenn dieses mit einem Bezug zur EU aktiv die Sanktionen umgeht und damit gegen das Verbot verstößt, diese zu umgehen.