Massaker an Aleviten : Türkisches Gericht verbietet öffentliches Erinnern

Einmal hat Recep Tayyip Erdogan sogar öffentlich um Entschuldigung gebeten für ein Massaker an Aleviten in den dreißiger Jahren. Aber jetzt muss alles anders sein. Eine Stiftung, die daran erinnern wollte, wurde jetzt verboten.

Das Massaker an Zehntausenden Aleviten im ostanatolischen Dersim in den Jahren 1937 und 1938 war lange Zeit ein Tabuthema in der Türkei, nicht einmal der Begriff „Dersim“ durfte verwendet werden – bis Recep Tayyip Erdogan 2011 ein wichtiges Zeichen setzte und sich im Namen des türkischen Staates mit klaren Worten für das Unrecht entschuldigte. Seither konnten alevitische Initiativen endlich offen gegen das jahrzehntelang staatlich angeordnete Vergessen arbeiten.

Nicht nur in der Türkei, sondern in vielen europäischen Ländern und vor allem in Deutschland, wo die Dersim-Gemeinde 200.000 Mitglieder zählt, führten engagierte junge Aleviten im Rahmen eines großen Oral-History-Projekts im Lauf der letzten Jahre 400 Zeitzeugeninterviews. Vor etwas mehr als einem Jahr konnte dann in der heute Tunceli genannten Provinz die „Dersim Kultur- und Geschichtsstiftung“ nach türkischem Recht gegründet werden.