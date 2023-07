Keine Feinde mehr: Erdoğan und Salman am Montag, 17.7. in Dschidda Bild: dpa

Die Golf-Tour des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist ganz auf der Höhe des Zeitgeistes: Sie fügt sich passgenau in die vielschichtige Neuordnung ein, die sich gerade im Mittleren Osten vollzieht. Die Reise zeugt von den Bestrebungen der autokratischen Herrscher in der Region, außenpolitische Konflikte zu vermeiden so gut es geht, um sich stärker auf Herausforderungen im Inneren konzentrieren zu können. Es ist eine neue Ära des Opportunismus und der Zweckallianzen. Erdoğan, der mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen hat, kann sich Konfrontationen mit anderen Regionalmächten nicht mehr leisten. Im Gegenteil: Er braucht Geld und setzt auf Zusammenarbeit. So entstanden in der saudischen Küstenstadt Dschiddah Bilder, die vor einigen Jahren unmöglich erschienen: Kronprinz Muhammed Bin Salman fährt in einem der Elektroautos, die ihm der türkische Präsident zum Geschenk gemacht hat. Erdoğan nimmt auf dem Beifahrersitz Platz.

Es ist noch nicht lange her, da war das Verhältnis der beiden geprägt von Rivalität und Boykott. Beide beanspruchten, Herrscher über eine politische und auch religiöse Führungsmacht zu sein. Als Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate in der zurückliegenden Zeit der aggressiven Außenpolitik Qatar mit einer Blockadekampagne überzogen, stand Erdogan Qatar zur Seite. Und als ein saudischer Greiftrupp im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul einen Kritiker des Kronprinzen ermordete, nutze Erdoğan den Skandal, um den saudischen Rivalen zu schwächen.

Jetzt geht es um Investitionen, Energiekooperationen und Wirtschaftsaustausch – und um ein Rüstungsgeschäft, das zeigt, dass der deeskalierenden Kraft der Tauwetterstimmung in der Region Grenzen gesetzt sind: Die saudische Führung unterzeichnete zwei Verträge zum Kauf und zur Lizenzproduktion türkischer Aufklärungs- und Kampfdrohnen, die sich schon auf Schlachtfeldern der in Region bewährt haben. Damit versucht Riad, der iranischen Dominanz auf diesem Feld etwas entgegenzusetzen. Die Islamische Republik, der regionale Erzrivale Saudi-Arabiens, ist trotz aller Sanktionen ein erfolgreicher Drohnen-Exporteur, der auch Russland beliefert. Die jemenitischen Houthi-Rebellen, haben mit Hilfe ihrer Förderer aus Teheran ein Arsenal von Drohnen angelegt, die sie in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten als wirksames Terrorinstrument einsetzen.

Entspannungsbereitschaft in Saudi-Arabien und Iran

Zuletzt haben sich Riad und Teheran im Zuge der allgemeinen Entspannungsbereitschaft wieder angenähert. Der stellvertretende iranische Außenminister Alireza Bigdeli sprach vom Beginn einer „neuen Ära in der Kooperation“, als im Juni die iranische Botschaft in Riad wieder eröffnet wurde. Dass aber Saudi-Arabien jetzt türkische Drohnen-Technik einkauft, ist ein Zeichen für das nach wie vor große Misstrauen. Saudische Beobachter, die in der Führung gut vernetzt sind, machen unmissverständlich klar, dass Iran weiterhin als Bedrohung angesehen wird. Der Gegensatz beider Mächte ist längst nicht aufgelöst.

In Riad verfolgt man weiter mit Sorge die Fortschritte des iranischen Atomprogramms, was die eigenen nuklearen Ambitionen befeuert. Man ist auch weiter beunruhigt über ballistische Raketen und das Netz bewaffneter Stellvertreter Irans in der Nachbarschaft. Gerade haben die USA zusätzliche Kampfflugzeuge und einen Zerstörer in die Region verlegt, weil iranische Angriffe auf Tankschiffe in der strategisch wichtigen Meerenge Straße von Hormus zugenommen haben. Bislang hat die saudisch-iranische Détente nur theoretisch geholfen, regionale Konflikte beizulegen. Im Jemen kommen die Verhandlungen mit den Houthi kaum voran, obwohl Riad lieber heute als morgen aus dem Krieg aussteigen würde, den es vor gut acht Jahren begonnen hat. Auch in einer Zeit, die geprägt ist von pragmatischen, manchmal zynischen Deals, bleiben Gegensätze bestehen.

Nicht nur für den Westen, allen voran für die Vereinigten Staaten, ist es komplizierter geworden, die eigenen Interessen in einer Region zu wahren, deren Herrscher sich nicht mehr in exklusive geopolitische Blöcke einordnen wollen, sondern lieber Zweckmäßigkeitserwägungen folgen. Der Einflusszuwachs Chinas am Golf und die Offenheit für eine Zusammenarbeit mit Russland zeugen davon. Auch die Machthaber selbst geraten an die Grenzen der Loyalität untereinander. Das beste Beispiel sind die Risse im Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und den Emiraten. Lange arbeiteten Muhammad bin Salman und der emiratische Herrscher Muhammad Bin Zayed Al Nahyan Hand in Hand.

Konkurrenz bei der Erschließung neuer Einkommensquellen

Doch die Männerfreundschaft der ehrgeizigen und machtbewussten Staatsführer ist schwer beschädigt. Im Jemen verfolgen Riad und Abu Dhabi zum Teil erheblich unterschiedliche Interessen und arbeiten bisweilen gegeneinander. Beide Länder treten immer stärker in Konkurrenz, wenn es um die Erschließung neuer Einkommensquellen jenseits der Öl- und Gasförderung geht. Auch in der wichtigen Frage der Ölförderung ist Abu Dhabi Gegner der von Riad betriebenen Strategie, den Preis durch Beschränkung hoch zu halten.

Das „Wall Street Journal“ berichtete am Dienstag unter Berufung auf Teilnehmer über ein Treffen Muhammed bin Salmans mit saudischen Journalisten im Dezember. Der Kronprinz soll gedroht haben, seinen einstigen Förderer zu bestrafen. Er wurde mit den Worten zitiert: „Es wird schlimmer sein als das, was ich mit Qatar gemacht habe.“ Für eine Fahrt auf dem Beifahrersitz scheint keiner der beiden Machthaber in Frage zu kommen. Auch nicht in einem Auto der Zukunft.