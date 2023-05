Aktualisiert am

Wahl in der Türkei

Wahl in der Türkei :

Wahl in der Türkei : Das große Versprechen von Erdogans Gegner

Kemal Kilicdaroglu fordert den türkischen Präsidenten Erdogan bei der Wahl am 14. Mai heraus. Was würde ein Wahlsieg der Opposition für die EU bedeuten?

Kemal Kilicdaroglu bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tekirdag am 27. April 2023 Bild: AP

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hat seinen Landsleuten ein großes Versprechen gegeben: Sollte er am 14. Mai zum Präsidenten gewählt werden, würden die Türken nach drei Monaten visafrei in die Europäische Union einreisen können. In diplomatischen Kreisen wird das als „Wunschdenken“ bezeichnet.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara. Folgen Ich folge



Schon aus prozeduralen Gründen ist der Zeitplan illusorisch. Kilicdaroglu hat außerdem eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU zu seinem „Hauptziel“ erklärt. Er werde im Falle eines Wahlsiegs sein Bestes tun, um eine Wiederaufnahme der seit 2016 eingefrorenen Beitrittsgespräche zu erreichen.

Der Präsidentschaftskandidat hat weitreichende Reformen zur Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie versprochen, wie die EU sie seit Langem fordert. Als erste Amtshandlung will er den Kulturförderer Osman Kavala und den kurdischen Spitzenpolitiker Selahattin Demirtas aus dem Gefängnis entlassen, wie vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verlangt.

Sicher ist: Ein Sieg der Opposition würde das Gesprächsklima zwischen Brüssel und Ankara zunächst deutlich verbessern. Die Frage ist: Würde das ausreichen, um die Beziehungen neu zu justieren? Oder bestünde die Gefahr einer weiteren Entfremdung, wenn die hohen Erwartungen nicht erfüllt würden?

„Ich denke, dass die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU anfangs zu einer positiven Agenda zurückkehren würden, aber dann würden wir ziemlich schnell mit der Realität konfrontiert“, sagt Özgür Ünlühisarcikli, Büroleiter des German Marshall Fund of the United States in Ankara. Die wichtigsten EU-Bedingungen für eine Visaliberalisierung wären Reformen der Antiterrorgesetze und des Datenschutzes.

Nach Ünlühisarciklis Einschätzung könnte beides in drei Monaten erreicht werden. „Aber das Zypernpro­blem reicht aus, um eine schnelle Liberalisierung zu verhindern.“ Im Konflikt mit Zypern würde ein neuer Präsident kaum von der Haltung seines Vorgängers abweichen. Das Gleiche gilt für die Streitigkeiten mit Griechenland um Inseln und Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Wie Erdogan hat auch Kilicdaroglu früher schon gedroht, griechische Inseln in der Ägäis „zurückzuholen“.

Streitpunkte Russland, Syrien und Zypern

Wer hoffe, dass schon bald neue Kapitel im eingefrorenen EU-Beitrittsprozess eröffnet würden, werde enttäuscht werden, sagt Ünlühisarcikli. Der Keim der Desillusionierung ist schon vorhanden: Unter Oppositionspolitikern hört man dieser Tage oft die Ansicht, dass manche EU-Staaten auf einen Sieg Erdogans hofften, um nicht mit neuen Visa-, Beitritts- und Flüchtlingsfragen konfrontiert zu werden.

Beobachter warnen davor, dass eine mögliche Wiederannäherung von vornherein blockiert würde, wenn sie auf die Frage der Beitrittsgespräche reduziert würde. Unterhalb dessen gäbe es viele „niedrig hängende Früchte“, heißt es. Dazu zähle eine Wiederaufnahme von Gesprächsformaten, die 2019 im Zusammenhang mit den Spannungen im östlichen Mittelmeer ausgesetzt wurden.

Zu besprechen gäbe es vieles: In ihren außenpolitischen Positionen hat sich die Türkei inzwischen meilenweit von der EU entfernt. Beispiel EU-Sanktionen gegen russische Öl- und Gaslieferungen. Die Türkei hat die Energieimporte aus Russland seit der Invasion in der Ukraine deutlich erhöht und sich als Umschlagplatz für russisches Gas angeboten.

Kilicdaroglu hat für den Fall eines Wahlsiegs Kontinuität signalisiert. Die Türkei werde sich nur an UN-Sanktionen gebunden fühlen. Er sehe „keinen Grund“, die Politik gegenüber Russland zu ändern. Ebenso wenig wird erwartet, dass ein neuer Präsident die von der EU kritisierte türkische Militärpräsenz in Syrien beenden würde.

Wie Erdogan betrachtet sein Herausforderer sie wohl als notwendig, um einen weiteren Flüchtlingszuzug und eine Stärkung der Terrorgruppe PKK zu verhindern. In der Syrienpolitik drängt Kilicdaroglu noch stärker als Erdogan auf einen Ausgleich mit Präsident Baschar al-Assad. Damit verbindet der Präsidentschaftskandidat Ankündigungen, Millionen syrische Flüchtlinge innerhalb von zwei Jahren in das Land zurückzuschicken.

Kilicdaroglu will Schwedens NATO-Beitritt zustimmen

Gegenüber der NATO hat Kilicdaroglu im Falle eines Wahlsiegs eine Normalisierung der Beziehungen in Aussicht gestellt. Eine rasche Zustimmung zum Beitritt Schwedens hat er zugesagt. Das Verhältnis zu Amerika dürfte aber komplex bleiben.

Mehr zum Thema 1/

Im Streit um den Kauf des russischen Raketenabwehrsystems S-400 hat sich Kilicda­roglu bisher nicht klar positioniert. Wegen des Kaufs verweigern die USA der Türkei seit 2019 die Auslieferung bereits bezahlter F-35-Kampfflugzeuge. Die Unterstützung Amerikas für kurdische Kämpfer in Syrien wäre auch Kilicdaroglu ein Dorn im Auge. Auch Antiamerikanismus ist seiner Repu­blikanischen Volkspartei nicht fremd.

Ein neuer Präsident würde sich wohl zu allererst im Stil und im Ton von der Außenpolitik seines Vorgängers unterscheiden. Das Oppositionsbündnis hat in einer mehr als 240 Seiten langen Vereinbarung zugesichert, das Außenministerium wieder aufzuwerten, das unter Präsident Recep Tayyip Erdogan an den Rand gedrängt wurde. Anstelle seiner personalisierten, populistischen Außenpolitik verspricht die Opposition stabilere, institutionell unterlegte Beziehungen. Kilicdaroglus Temperament lässt zudem einen sachlicheren Ton erwarten.

Auch wenn Präsident Erdogan wiedergewählt wird, ist ein außenpolitischer Kurswechsel nicht ausgeschlossen. Im Laufe seiner zwanzigjährigen Regierungszeit hat er das mehrfach bewiesen. Manche Beobachter glauben, er könnte sich in seiner letzten Amtszeit als Versöhner und Friedensstifter inszenieren, um seinen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern.