Mustafa Yeneroglu war früher ein feuriger Fürsprecher des türkischen Präsidenten. Im deutschen Fernsehen warf er den Kritikern von Recep Tayyip Erdogan Hysterie und Ignoranz vor. Als nach dem Putschversuch von 2016 mehr als 77.000 Menschen festgenommen wurden, sagte er im Deutschlandfunk: „Der Rechtsstaat funktioniert.“ Den Ausnahmezustand rechtfertigte er damit, dass zum Schutz einer offenen Gesellschaft ein starker Staat nötig sei.

Der in Köln aufgewachsene Jurist war vier Jahre lang Abgeordneter der AKP in Ankaras Parlament. Zu seinen Aufgaben gehörte es, die türkischen Wähler in Deutschland für Erdogan zu mobilisieren. Auch 2017 für das Referendum, mit dem das Präsidialsystem in der Türkei eingeführt wurde. Ziel der Verfassungsänderung sei es, „die pluralistische Demokratie zu stärken“, behauptete Yeneroglu damals.