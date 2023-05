Aktualisiert am

Polizei ermittelt nach Gewalt bei Autokorsos in Stuttgart

Wiederwahl Erdogans : Polizei ermittelt nach Gewalt bei Autokorsos in Stuttgart

In Stuttgart ist die Gewalt während der Autokorsos nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan eskaliert. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wahlberechtigte Türken vor einem Wahllokal in Stuttgart Bild: Picture Alliance

Die gewaltsamen Auseinandersetzungen in Stuttgart nach der Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan haben die Debatte um die Integration neu entfacht. Während der Autokorsos am Sonntagabend war es nach Angaben der Polizei zu diversen Auseinandersetzungen gekommen. Fahrzeuge seien mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Ein Autofahrer wurde durch einen Messerstich verletzt, ebenso zwei junge Männer, die mutmaßlich zu den Angreifern gehört hätten. Einer habe zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt.

Insgesamt wurden 13 Strafanzeigen aufgenommen, darunter ein versuchtes Tötungsdelikt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen und bittet Zeugen, sich zu melden. Auch in weiteren Städten in Baden-Württemberg und deutschlandweit gab es Autokorsos, vereinzelt gab es auch dort Ausschreitungen.

Etliche türkischstämmige Politiker zeigten sich aufgrund der Wiederwahl Erdogans enttäuscht und kritisierten die Autokorsos. „Sie profitieren von Freiheitsrechten und Rechtsstaatlichkeit, und gleichzeitig unterstützen sie einen antirechtsstaatlichen Kurs“, sagte die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, Muhterem Aras (Grüne), den „Stuttgarter Nachrichten“. „Hier stellt sich auch die Frage nach der Integration.“ Aras ist in der Türkei geboren.

Bilder der Autokorsos „äußerst verstörend“

Zuvor hatte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (ebenfalls Grüne) die Autokorsos auf Twitter scharf kritisiert. Diese seien „keine Feiern harmloser Anhänger eines etwas autoritären Politikers“. Es handle sich um eine „Absage an die pluralistische Demokratie“ und ein „Zeugnis unseres Scheiterns“.

Özdemir stellte die Frage, ob man darauf vorbereitet sei, „dass Ultranationalismus und Fundamentalismus noch stärker durch neue Imame aus Ankara hierzulande verbreitet werden“. Özdemir kommt aus Bad Urach bei Reutlingen, seine Eltern waren aus der Türkei eingewandert.

CDU-Migrationsexpertin Serap Güler nannte die Bilder der Autokorsos „äußerst verstörend“. Es gebe „viele Deutschtürken, die Erdogan besser erreicht als wir. Das muss sich ändern“, sagte die Bundestagsabgeordnete der „Bild“-Zeitung. Das Ergebnis der Wahl zeige die Spaltung der türkischen Gesellschaft. Aber: „Erdogan hat die Wahl gewonnen, und wir müssen schauen, wie wir mit ihm zusammenarbeiten können. Eine Abwendung kann keine Lösung für uns sein“, gab Güler zu bedenken.