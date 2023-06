Aktualisiert am

Erdogan verurteilt Koranverbrennung in Stockholm

Der NATO-Beitritt Schwedens bis zum Gipfeltreffen im Juli erscheint immer unwahrscheinlicher. Nach der Koranverbrennung in Stockholm tobt der türkische Präsident.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Verbrennung eines Korans vor einer Moschee in Stockholm scharf kritisiert und angedeutet, dass die Aktion eine Zustimmung der Türkei zu einem NATO-Beitritt Schwedens verzögern könnte. „Diejenigen, die dieses Verbrechen unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit erlaubt haben, und diejenigen, die vor einer solchen Unverfrorenheit ihre Augen verschließen, werden nicht ihre Ziele erreichen“, sagte Erdogan am Donnerstag in einer Rede vor Vertretern seiner Partei.

Die Türkei werde sich „einer Politik der Provokation nicht beugen“, sagte Erdogan. Sein Land werde „die stärkstmögliche Reaktion“ zeigen und „die Überheblichen im Westen“ lehren, dass die Beleidigung des Islams keine Meinungsfreiheit sei. Zudem werde die Türkei „Terrororganisationen und Feinde des Islams“ entschlossen bekämpfen. Ankara verlangt von Schweden die Auslieferung von Unterstützern der Terrorgruppe PKK.

Auch Ungarn verzögert offensichtlich die Ratifizierung des schwedischen NATO-Beitrittsgesuchs mindestens bis zum Herbst. Denn das Thema wurde am Donnerstag nicht auf die Tagesordnung des Parlaments in Budapest für die Sitzung in der kommenden Woche genommen, die regulär die letzte vor der Sommerpause ist.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat zwar stets betont, dass er die Norderweiterung der Allianz befürworte. Doch wurde die Ratifizierung immer wieder verzögert. Als Begründung wurde auf Vorbehalte im Parlament verwiesen, weil schwedische Politiker die Rechtsstaatlichkeit Ungarns kritisieren. Orbán geht mit seiner Verzögerungstaktik im Einklang mit Ankara voran, wie sich schon bei der Ratifizierung des finnischen Beitrittsgesuchs gezeigt hat.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte am Donnerstag, er habe von dem Vorgang bisher nur aus der Presse erfahren. Kristersson kündigte an, mit Orbán sprechen zu wollen, und verwies darauf, dass es von Ungarn zuvor geheißen habe, die NATO-Mitgliedschaft Schwedens solle nicht verzögert werden. Es gebe keinen Grund, etwas anderes anzunehmen, sagte Kristersson nun. Schweden erfülle die Voraussetzungen, Mitglied des Verteidigungsbündnisses zu werden.

Schweden hatte im Mai 2022 zusammen mit Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Weiterhin fehlt jedoch die Zustimmung Ungarns und der Türkei. Letztere fordert von Schweden ein härteres Vorgehen gegen Terrorgruppen; zu einer Verschlechterung der bilateralen Beziehungen trug überdies die Verbrennung eines Korans im Januar bei. Die abermalige Koranverbrennung am Mittwoch in Stockholm hatten Vertreter der Türkei zwar verurteilt, allerdings ohne Bezug auf die NATO-Mitgliedschaft zu nehmen.