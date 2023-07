Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellt neue Bedingungen für eine Zustimmung seines Landes zu einem NATO-Beitritt Schwedens. Zuerst müssten die EU-Mitglieder in der NATO den Weg für eine Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der EU freimachen, forderte Erdogan am Montag vor seinem Abflug zum NATO-Gipfel in Vilnius.

Zuvor hatte er diese Forderung bereits in einem Telefonat mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden am Sonntagabend erhoben. In einer Mitteilung des Präsidialamts heißt es, „die Türkei will den vollen Beitrittsprozess zur EU wiederbeleben und erwartet während des Vilnius-Gipfels eine Botschaft der offenen und starken Unterstützung von den führenden EU-Ländern“. Am Montag bekräftigte Erdogan, er werde diese Forderung in allen Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs übermitteln. Sein Land habe 50 Jahre vor der Tür zur EU gewartet und die Bevölkerung erwarte Fortschritte in dieser Frage.

Die EU-Beitrittsverhandlungen sind de facto seit dem Putschversuch von 2016 und den darauffolgenden massiven Repressalien in der Türkei ausgesetzt. Die Hürden für eine Wiederaufnahme erscheinen hoch. In ihrem jüngsten Türkei-Bericht hatte die Europäische Kommission im vergangenen Jahr festgestellt, dass es der Regierung am politischen Willen mangele, die notwendigen politischen Reformen durchzuführen, und dass die Türkei mit Blick auf ihre Verpflichtungen im Beitrittsprozess zuletzt fortlaufend Rückschritte gemacht habe.

Mit der neuen Bedingung für den NATO-Beitritt Schwedens erhöht Erdogan den Druck auf die NATO-Partner. Während des Gipfels ist nach türkischen Angaben ein bilaterales Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden geplant. Dabei dürfte es unter anderem um den Verkauf von 40 F-16-Kampfflugzeugen an die Türkei gehen, der bisher vom amerikanischen Kongress blockiert wird.