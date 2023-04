Ein live im Fernsehen übertragenes Interview mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist am Dienstagabend abrupt unterbrochen worden. Grund dafür waren offenbar gesundheitliche Probleme des Präsidenten, der um seine Wiederwahl kämpft. „Während des intensiven Wahlkampfs gestern und heute habe ich mir eine ernste Magen-Darm-Grippe zugezogen und hatte überlegt, ob wir die Sendung absagen sollten“, sagte Erdogan, nachdem er nach einer mehrminütigen Unterbrechung ins Studio zurückgekehrt war.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara. Folgen Ich folge



Er habe jedoch befürchtet, dass eine Absage fehlinterpretiert werden könnte. Das Interview, das die Sender Ulke TV und Kanal 7 gemeinsam ausstrahlten, hatte erst mit 90-minütiger Verspätung begonnen. Eine Begründung dafür wurde nicht genannt. Als es zu der Unterbrechung kam, war Erdogan nicht im Bild. Die Kamera zeigte einen der Interviewer, der von der Situation sichtlich verunsichert war. „Während eines anstrengenden Tages kommt es manchmal zu solchen Situationen“, sagte der 69 Jahre alte Erdogan. „Ich bitte das Publikum, mir Glück zu wünschen.“

Mehr zum Thema 1/

An diesem Mittwoch wird er zu Wahlkampfauftritten in drei Städten erwartet. Der Sprecher des Präsidenten schrieb auf Twitter, „Gott sei Dank ist unser Präsidenten bei guter Gesundheit.“ Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu wünschte ihm auf Twitter gute Besserung. In aktuellen Meinungsumfragen liegt Kilicdaroglu im Durchschnitt vor dem Amtsinhaber. Er kommt darin aber nicht über die nötige Marke von 50 Prozent, sodass eine Stichwahl am 28. Mai als wahrscheinlich gilt.