Nach Gipfeltreffen : Türkei will Shanghai-Gruppe beitreten

FAZ Plus Artikel: Moskau beklagt Behinderungen : Lässt Russland das Getreide-Abkommen platzen?

In Gesprächen mit Erdogan an diesem Freitag will Russlands Präsident Putin Änderungen am Abkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides durchsetzen. Er gibt den Anwalt Afrikas – verfolgt aber eigene Interessen.