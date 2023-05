Am Wahlabend schwenken Erdogans Anhänger türkische Fahnen am Präsidentenpalast. Bild: dpa

In seiner Siegesrede vor dem Präsidentenpalast in Ankara ließ Recep Tayyip Erdogan kein gutes Haar an seinem Herausforderer. Er verhöhnte den Oppositionsführer als „Bye-Bye-Kemal“ und behauptete, Kemal Kilicdaroglu werde von Terroristen unterstützt. Erdogan polarisierte, als stehe er noch im Wahlkampf. Sein Aufruf zur Einheit des Landes klang deshalb reichlich hohl. „Alle 85 Millionen Bürger haben gewonnen. Es ist Zeit, dass wir uns um unsere nationalen Ziele und Träume vereinen“, sagte er. „Die Einzigen, die verloren haben, sind die, die aufseiten der Terroristen und Kredithaie stehen.“

Um Mitternacht war der wiedergewählte Präsident vor seine Anhänger getreten. Anders als sonst, hatte er seine Siegesrede nicht vom Balkon der Zentrale seiner AK-Partei gehalten. Stattdessen hatte er die Tore vor seinem Tausend-Zimmer-Palast für Zehntausende Anhänger öffnen lassen, um seinen knappen Wahlsieg in einen „Wendepunkt in der Geschichte“ der Türkei umzudeuten. Mit den Vorbereitungen für die Triumphfeier hatte er schon vorab Siegesgewissheit verbreitet.

Gegen elf Uhr abends hatte der Oberste Wahlrat bestätigt, dass Erdogan die Stichwahl für sich entschieden hat. Laut dem vorläufigen offiziellen Ergebnis gewann der Amtsinhaber gut 52 Prozent der Stimmen. Kilicdaroglu kam entsprechend auf knapp 48 Prozent. In seiner Rede stellte der Präsident seine Wiederwahl als einen Kampf gegen düstere Mächte dar. „Der Türkei wurden viele Fallen gestellt“, sagte er. „Ihr habt gesehen, wer schmutzige Spiele gegen uns gespielt hat.“ Deutsche und französische Medien hätten Schlagzeilen gemacht, um sicherzustellen, dass er „gestürzt“ werde. Für die kommenden fünf Jahre hob er seine außenpolitischen Ambitionen hervor. „Die Türkei wird in der globalen Ordnung den Platz bekommen, den es verdient.“

Glückwunschreiben von Putin

Erdogan erinnerte an seinen Plan, die Türkei zu einem Drehkreuz für russische Energielieferungen machen zu wollen. Der russische Präsident Wladimir Putin habe seine Unterstützung dafür in seinem Glückwunschschreiben zu Erdogans Wiederwahl bekräftigt. Ansonsten kündigte Erdogan an, dem Wiederaufbau der vom Erdbeben zerstörten Gebiete Priorität einzuräumen. Er versprach, die Inflation zu senken und darauf hinzuwirken, dass eine Million Syrer in ihr Heimatland zurückkehren würden.

Die Flüchtlingsfrage hatte die letzten beiden Wochen des Wahlkampfs dominiert. Der Oppositionsführer Kilicdaroglu hatte mit schrillen, flüchtlingsfeindlichen Sprüchen versucht, seine absehbare Niederlage noch abzuwenden. Vor diesem Hintergrund gab Erdogan sich präsidial. Die Flüchtlinge würden freiwillig und in „ehrbarer Weise“ zurückkehren.

Im Vergleich zur ersten Runde der Präsidentenwahl war es Kilicdaroglu gelungen, den Vorsprung des Amtsinhabers zu verringern. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mobilisierte er knapp 700.000 zusätzliche Wähler. Kein Oppositionskandidat vor ihm war in den vergangenen zwanzig Jahren dem Ziel so nah gekommen, Erdogan abzulösen. Am Ende reichte es trotzdem nicht. Als der 74 Jahre alte Chef der Republikanischen Volkspartei (CHP) am Abend in der Parteizentrale vor seine Unterstützer trat, wurde er mit stehenden Ovationen empfangen.

Er bezeichnete sich als „euer Großvater, Onkel und Ältester“. Das klang bereits wie eine halbe Abschiedsrede. Seinen Rücktritt gab er dann aber nicht bekannt. Obwohl in der Parteizentrale zuvor dieses Gerücht die Runde machte. Kilicdaroglu rief seine Unterstützer auf, den Kampf für Demokratie fortzusetzen. Die CHP werde weiterhin an der Spitze dieses Kampfes stehen.

Kilicdaroglu: Wahl „mehr als unfair“

Dem Präsidenten warf er vor, „eine Atmosphäre der Angst“ geschaffen und „alle Ressourcen“ des Staates für seinen Wahlkampf missbraucht zu haben. Die Wahl sei deshalb „mehr als unfair“ gewesen. Dennoch habe man sich nicht gebeugt. „Die Nation hat ihren Willen gezeigt, das autoritäre Regime loszuwerden“, sagte Kilicdaroglu. In der Parteizentrale flossen am Abend Tränen. Viele der jungen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die seit Monaten jede freie Minute in die Hoffnung auf einen Sieg der Opposition investiert hatten, zeigten sich tief enttäuscht.

Kilicdaroglu pries die jungen Frauen als „wahre Heldinnen unseres Kampfes“. Sie habe die Niederlage zwar kommen sehen, sagte Gisan, eine der Helferinnen. Sie zu erleben, mache sie dennoch „hoffnungslos“. Eine andere, die sich als Nilsu vorstellte, sagte, der Republikgründer und CHP-Gründer Mustafa Kemal Atatürk gebe ihr die Kraft, den Kampf fortzusetzen. Die Stichwahl fiel auf den zehnten Jahrestag des Beginns der Gezi-Park-Proteste von 2013. Die Niederschlagung der Proteste markierten den Beginn einer Repressionsspirale, die sich nach dem gescheiterten Putschversuch von 2016 beschleunigte. Erdogans Kritiker befürchten, dass das Land sich nach seiner Wiederwahl noch stärker hin zu einem autoritären Regime entwickeln wird.

Der Staatssender TRT berichtete am Abend ausführlich über die Glückwünsche, die der Präsident aus aller Welt zu seiner Wiederwahl erhalten habe. Hervorgehoben wurden auch die Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz, der auf Twitter schrieb, „Deutschland und die Türkei sind enge Partner und Alliierte - auch gesellschaftlich und wirtschaftlich sind wir stark miteinander verbunden. Gratulation an Präsident Erdogan zur Wiederwahl. Nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben.“