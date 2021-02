Gold, Diamanten und Erdöl : Warum Venezuela fremdes Gebiet beansprucht

Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro hat einen Blick auf das kleine Nachbarland Guyana geworfen. Es gehe darum, schrieb er auf Twitter, die Region Essequibo zurückzuerobern. Ein Gebiet, das immerhin zwei Drittel des guyanischen Territoriums ausmacht. Dem Tweet geht ein Konflikt voraus, der weit zurückreicht und nun wieder zu Spannungen führt. Es geht um Diamanten, Gold – und frisch entdeckte Erdölquellen, die Guyana von einem der ärmsten Länder der Welt zu einem der reichsten machen sollen.

Der Konflikt um die Grenzregion Essequibo reicht schon Jahrhunderte zurück. Das Gebiet westlich des gleichnamigen Flusses gehörte einst zu den spanischen Kolonien, fiel dann an die Niederländer, die es später an die Briten abtraten. Als Guyana 1966 unabhängig wurde, schlossen die Regierungen Venezuelas, Großbritanniens und Guyanas einen Vertrag ab, um eine friedliche Lösung zu finden. Doch mit der Einigung war es nicht getan. Seit Jahren schon beharrt Venezuela auf eine Rückgabe des Gebietes.

In den vergangenen Wochen drückte die guyanische Regierung wiederholt ihre Besorgnis über die wachsende Präsenz der venezolanischen Marine an der Seegrenze zwischen den beiden Nachbarländern aus. Es soll zu Grenzübertritten gekommen sein. Die venezolanische Marine soll zudem guyanische Fischerboote in der Region abgefangen und konfisziert haben.

Den Anfang machte im Januar ein Dekret des venezolanischen Präsidenten Maduro zur Errichtung eines neuen „Territoriums für die Entwicklung der Atlantikfront“ in ebenjener umstrittenen Region Essequibo. Venezuelas Politik ist gespalten, die Opposition kämpft gegen das Maduro-Regime und auch innerhalb der Opposition gibt es Konflikte. Doch in der Guyana-Frage, da sind sich alle einig.

Amerika zeigt Präsenz

Der Grenzstreit wird sogar am Internationalen Gerichtshof behandelt, doch Venezuela erkennt die Zuständigkeit des Gerichts nicht an und will den Disput mithilfe der Vereinten Nationen regeln. Ein Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres bestätigte die venezolanische Anfrage, sagte jedoch, dass selbst eine Vermittlung durch ihn selbst nichts an der Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofes ändere. Noch im Februar könnte es zu einer Anhörung kommen.

Venezuelas Regierungen hat der Konflikt um Essequibo schon häufig dazu gedient, von innenpolitischen Problemen abzulenken und nationalistische Gefühle zu schüren. Doch in den vergangenen Jahren hat sich der Wert der umstrittenen Region erhöht. Während die Gold- und Diamantenvorkommen auf dem dünn besiedelten Festland von Essequibo schon lange bekannt sind, wurden vor einigen Jahren vor der Küste beträchtliche Erdölvorkommen entdeckt. Guyana vergab daraufhin Konzessionen, und so förderte zuletzt der amerikanische Erdölkonzern Exxon Mobil die ersten Fässer Rohöl in den guyanischen Gewässern. Der neue Wirtschaftssektor wird Guyana in den kommenden Jahren noch nie dagewesene Einnahmen bescheren.

Nun gilt es, den neuen Reichtum zu schützen. Als Reaktion auf die Manöver der venezolanischen Marine im Grenzgebiet hat die guyanische Armee ihre Präsenz erhöht. Doch auch international genießt das kaum beachtete Land Rückendeckung – und zwar von den Vereinigten Staaten.

Admiral Craig Faller, der Kommandeur des amerikanischen Südkommandos, besuchte Guyana im Januar, um seine Unterstützung zu demonstrieren. Bereits zuvor hatte Washington die Beschlagnahmung von guyanischen Fischerbooten und die Festnahme der Besatzung durch Venezuela scharf kritisiert. Auch die Gemeinschaft karibischer Staaten (Caricom) kritisierte das Dekret Venezuelas. Mehrere karibische Staaten unterhalten gute wirtschaftliche Beziehungen mit Venezuela, weshalb der Block in der Guyana-Frage gespalten ist. In Bezug auf die umstrittene Region Essequibo stellt sich die Caricom jedoch hinter ihr Mitglied Guyana. Unterstützung erhält das kleine Land, das in etwa so viele Einwohner hat wie Frankfurt am Main (knapp 800.000) zudem von der Organisation Amerikanischer Staaten, von Kanada sowie vom Commonwealth.

Für Venezuela dürften in dem Konflikt nicht nur innenpolitische und wirtschaftliche Motive eine Rolle spielen, auch die Annäherung zwischen Guyana und den Vereinigten Staaten sind dem Maduro-Regime wohl ein Dorn im Auge. Bereits im vergangenen Jahr hatte der frühere Außenminister Mike Pompeo Guyana besucht.

Zuvor hatte Washington Druck auf den früheren guyanischen Präsidenten David Granger ausgeübt, der sich nach den Präsidentenwahlen geweigert hatte, seine Niederlage anzuerkennen. Während seines Besuches traf Pompeo den neu gewählten Präsidenten Irfaan Ali sowie Vertreter verschiedener Ölgesellschaften. José Cárdenas, Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates unter der Regierung von George W. Bush, sagte dem „Miami Herald“, dass Washington in der Sache eine starke Haltung einnehmen und das Maduro-Regime davon abhalten müsse, einen Fehler zu begehen.