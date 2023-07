Kyriakos Mitsotakis und Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch in Vilnius Bild: EPA

Es ist erst acht Monate her, dass Recep Tayyip Erdoğan Griechenland mit Raketenangriffen drohte und mit Sätzen wie „Eines Nachts werden wir kommen“. Als der türkische Präsident am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis zusammenkam, standen die Zeichen dagegen auf Entspannung. Bei ihrem ersten bilateralen Treffen seit 16 Monaten vereinbarten Erdoğan und Mitsotakis, mehrere Gesprächskanäle wieder zu öffnen, die wegen der Streitigkeiten um Seegrenzen und Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gekappt worden waren. Das nächste Treffen des sogenannten Hohen Kooperationsrats soll demnach im Herbst in Thessaloniki stattfinden. Wie das türkische Präsidialamt mitteilte, wurden die beiden Außenminister beauftragt, den Prozess zu leiten und über Fortschritte Bericht zu erstatten.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara.



Die bilateralen Beziehungen waren zuletzt fast auf allen Ebenen zum Stillstand gekommen. So war etwa eine direkte Telefonverbindung zwischen Erdoğan und Mitsotakis gekappt worden. Vor dem Treffen hatte Mitsotakis von einer „Roadmap“ gesprochen, die den Weg für eine Beilegung des Streits über die maritimen Grenzen ebnen solle. Griechische Medien berichteten, die Vereinigten Staaten seien „Impulsgeber“ der Begegnung gewesen. Auch die Verteidigungsminister beider Länder trafen sich in Vilnius und vereinbarten ein Folgetreffen, bei dem über vertrauensbildende Maßnahmen gesprochen werden solle.