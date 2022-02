Erdgas für Europa : Ersatz für Russlands Lieferungen?

Spätestens seit Donnerstagmorgen will sich im Westen niemand mehr auf Russland verlassen. Jetzt rächt sich, dass seit mehr als zwei Jahrzehnten praktisch nichts geschehen ist, um Europas Ab­hängigkeit vom russischen Erdgas zu verringern. Während der Krise 2006 drehte Moskau zum ersten Mal am Gashahn, 2014 dann wieder. Dabei hätten zwei Mittelmeeranrainer seit Jahren da­zu beitragen können, das zu ändern: Al­gerien und Spanien.

Das nordafrikanische Land ist der zehntgrößte Gasproduzent der Welt, kommt aber nur für rund sieben Prozent aller europäischen Importe auf. Trotz al­ler Krisen hat es sich für die wichtigsten Abnehmer in Spanien, Italien und Portugal als zuverlässiger Lieferant erwiesen. Spanien muss sich dank des algerischen Nachschubs auch heute keine Sorgen ma­chen. Das Land verfügt über so viel Erdgas, dass es davon sogar etwas an seine EU-Partner abgeben könnte. Spanien hat viel dafür getan und kann sich auf elf internationale Lieferanten stützen. Über die 750 Kilometer lange Medgaz-Pipe­line, die gerade erweitert wird, fließt das algerische Gas unter dem Mittelmeer nach Almería. Gleichzeitig kann Spanien auf die größten LNG-Kapazitäten in Europa zurückgreifen.