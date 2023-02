Als Malik al-Abdeh in der Katastrophennacht aus seinem Zimmer stürzte, um sich in Sicherheit zu bringen, hielt er verdutzt inne. Die kleine Lehmziegelhütte, in der er übernachtete, wankte, doch in all dem Chaos hatten sich seine Gastgeber auf dem bebenden Boden niedergelassen. Sie beteten. Der syrische Politikberater berichtet am Telefon davon, wie er das große Erdbeben erlebte, in Tell Abyad, einem Nest an der Grenze zur Türkei, das zu den von Ankara kontrollierten Regionen Nordsyriens gehört.

Er hatte Glück im Unglück, denn in der Gegend, in der er sich aufhielt, gibt es nur ärmliche Flachbauten, die nicht so leicht zu Todesfallen werden. Doch selbst wenn die Rückständigkeit dafür gesorgt hatte, dass die Apokalypse in Tell Abyad ausblieb, war ihm schnell klar, dass dieses Erdbeben dem Land noch eine Weile in den Knochen stecken wird – sei es nur als Hoffnungskiller.

„Allein der psychologische Schaden ist riesig“, sagt al-Abdeh. Die Geschichte von den Betenden im bebenden Haus möge zwar kurios klingen, aber sie stehe auch für einen gefährlichen Hoffnungsverlust und ein neues Trauma. „Mit dem Risiko, von einer Fassbombe des Regimes getroffen zu werden, konnten die Leute leben“, sagt al-Abdeh. „Aber viele unter den einfachen Leuten sehen solche Erdbeben als Strafe Gottes.“ Er habe einigen Leuten erklären müssen, was Plattentektonik sei. „Bei vielen, die ihre Häuser nicht verloren haben, wird Angst ein ständiger Begleiter sein.“ Immer wieder taucht ein Schlagwort auf, wenn Opfer des Erdbebens vom Terror jener Nacht berichten, in der sie sich aus ihren einstürzenden Häusern in bittere Kälte und Schneeregen in Sicherheit brachten: „Tag des Jüngsten Gerichts“.

Für Kamal Qassem, einen Familienvater aus Afrin, einem kurdischen Kanton weit im Nordwesten, der jetzt von türkeitreuen arabischen Islamistenmilizen beherrscht wird, endete die Flucht im Schneeregen auf einem Fußballfeld. „Meine Frau hatte zu große Angst, ins Haus zurückzukehren“, sagt er am Telefon. Viele Leute blieben trotz der Kälte auf der Straße. Den Schnee fürchteten sie weniger als den Steinregen, der erst mit einem großen Stoß gekommen war und dann mit vielen Nachbeben, die an den übrig gebliebenen Häusern rüttelten.

Das Beben bringt die Traumata zurück

Das Erdbeben hat eine Gegend verwüstet, deren Einwohner schon vorher große Not litten. In der nordwestlichen Provinz Idlib leben Millionen von Binnenvertriebenen, die hier ihre letzte Zuflucht vor dem Regime von Baschar al-Assad gefunden haben. Idlib war ein Sammelbecken für die Assad-Gegner, die nach den Belagerungen des Krieges aufgaben. Menschen, die den Bombenterror überlebt haben, den syrische und russische Kampfflugzeuge über ihrer Heimat entfesselten. Jetzt werden sie von den Szenen in den überfüllten Krankenhäusern wieder an die Zeit erinnert. Dutzende Kliniken in Idlib sind von syrischen und russischen Bombern zerstört worden, die immer wieder gezielt zivile Infrastruktur angriffen. Anderen wurden von internationalen Hilfsorganisationen die Mittel gekürzt. Als im Herbst ein Cholera-Ausbruch drohte, warnten die örtlichen Behörden, das Gesundheitssystem sei „sehr fragil“ und drohe „schnell zu kollabieren“.

Das war nur ein Zeichen dafür, dass die Not im Nordwesten Syriens schon vor der jüngsten Naturkatastrophe enorm war. Es herrscht ein chronischer Mangel an Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung oder sauberem Wasser. Das Erdbeben verschärft noch ein weiteres Problem: den Mangel an Unterkünften. Wie riesige Lindwürmer drängen sich im Grenzgebiet die Lager, in denen Menschen in überfüllten Zelten ausharren. Jeden Winter droht gerade den Schwachen und den Kindern der Tod durch Erfrieren.