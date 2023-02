Erdbeben in der Türkei : Vernichtende Bilanz für Erdogans Präsidialsystem

Die Trauer in der Türkei schlägt in Wut um. Welchen Anteil hat Erdogans Präsidialsystem an dem Ausmaß der Katastrophe?

So wie sich im türkischen Präsidialsystem à la Erdogan der Mann an der Spitze bislang alle Erfolge zuschreiben lassen konnte, so wird er heute auch für den Umgang mit dem verheerenden Erdbeben verantwortlich gemacht und damit auch für die Folgen. In der Türkei hat daher eine Diskussion darüber eingesetzt, welchen Anteil an dieser Tragödie das Präsidialsystem hat, das 2018 an die Stelle der parlamentarischen Demokratie getreten ist und in dem alle Macht bei einer Person, bei Erdogan, zusammenläuft.

Die vorläufige Bilanz fällt vernichtend aus. Denn Erdogan hat die Institutionen des Landes geschwächt und teilweise entkernt, er hat Kontrollmechanismen abgeschafft und den Staat auf sich allein ausgerichtet. Die berechtigte Frage lautet, ob der Staat mit einem anderen System besser reagiert hätte.

Die AKP wird nervös

Die Parlaments- und Präsidentenwahlen, die für den 14. Mai angesetzt sind, werden auch ein Referendum über Erdogans Präsidialsystem sein. Ob sie wie geplant stattfinden, ist noch offen. Die Verfassung ließe eine Verschiebung bis Mitte Juni zu. Eine Verschiebung darüber hinaus ist lediglich im Kriegsfall zulässig.

Erdogans AKP, der schon die Wirtschaftskrise wie ein Klotz um den Hals hängt, wird daher nervös. Denn das offensichtliche Staatsversagen fällt allein auf die seit zwei Jahrzehnten regierende Partei und ihren Vorsitzenden zurück.

Eine Woche nach der Katastrophe kippt die Stimmung, zunehmend schlägt die Trauer in Wut um. Die Erdogan unterstellte Katastrophenschutzbehörde AFAD erweist sich als überforderter schwerfälliger bürokratischer Apparat. Empörung ruft hervor, dass private türkische und auch ausländische Hilfe mit dem Etikett von AFAD und der AKP versehen wird.

Gesellschaftliche Spannungen drohen den Städten außerhalb des Erdbebengebiets. Denn Millionen obdachlos gewordene Menschen strömen schon auf der Suche nach einem neuen Leben in die Großstädte im Westen des Landes. Die Folgen der Katastrophe werden die Türkei noch lange beschäftigen.