Angriff auf Atomkraftwerk : „Die Russen wissen, worauf sie schießen“

Nach Russlands Angriff auf die Atomanlage Saporischschja mahnt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj so eindringlich wie nie. In Cherson bereiten russische Eroberer eine Propagandashow vor.

Es war zehn vor vier am frühen Freitagmorgen, als sich Wolodymyr Selenskyj in einer improvisierten Ansprache eindringlich an die europäischen Verbündeten wandte. „Europa muss jetzt aufwachen“, begann der ukrainische Präsident das Video. „Europas größtes Atomkraftwerk brennt. In diesem Moment beschießen russische Panzer Reaktorblöcke.“ Sie seien mit Wärmebildkameras ausgestattet. „Die Panzer wissen also, worauf sie schießen.“ Russland wolle die „globale Katastrophe“ von Tschernobyl wiederholen – aber diesmal „sechs Mal so groß“. Moskaus Drohung mit einem Atomangriff sei nun zur Realität geworden. Die Ukraine habe 15 Atomkraftwerke. „Wenn es eine atomare Explosion gibt, ist das das Ende für alle, das Ende Europas.“

Der Bürgermeister der Stadt Enerhodar, wo sich das Atomkraftwerk befindet, berichtete in der Nacht von „erbitterten Kämpfen im Umfeld des Kraftwerks“. In einem kurzen Video auf Facebook wandte sich Dymtro Orlow, selbst Atomingenieur, dann an die russischen Besatzer: „Ich fordere: Haltet ein! Hört sofort auf damit, das Atomkraftwerk Saporischschja aus nächster Nähe zu beschießen!“ Auf Videoaufnahmen, die den Angriff zeigen sollen, sind Beschuss und eine Explosion zu sehen. Erst am Morgen konnte Orlow, was die Strahlung betraf, Entwarnung geben.

„Das hätte das Ende Europas sein können“

Die Einnahme von Jodpräparaten gegen Verstrahlung werde „kategorisch nicht empfohlen“. Zweieinhalb Stunden nach Selenskyjs eindringlicher Videobotschaft schien die Gefahr dann vorerst gebannt. Um 6.20 Uhr, meldete der Staatliche Dienst der Ukraine für Notfallsituationen, habe das Feuer im Schulungsgebäude des Atomkraftwerks Saporischschja gelöscht werden können. Zuvor hatte der Dienst gemeldet, Löscharbeiten würden behindert. Laut der ukrainischen Betreibergesellschaft Energoatom ist das Atomkraftwerk unter russischer Kontrolle, das Personal gewährleiste jedoch den Betrieb. Üblicherweise deckt das Atomkraftwerk, das größte in Europa, ein Fünftel des gesamten Stromverbrauchs der Ukraine.

In einer Ansprache am Freitagvormittag sagte Selenskyj: „Wir haben eine Nacht überlebt, die das Ende der Ukraine und Europas hätte sein können.“ Er richtete sich, wie zuvor schon mehrfach, auch direkt an die Bürger Russlands: „Ihr müsst auf die Straßen gehen und sagen, dass ihr leben wollt, dass ihr in einer Welt ohne radioaktive Verseuchung leben wollt.“ Laut dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Rafael Grossi geht aktuell keine unmittelbare Gefahr von der Lage in Saporischschja aus. Alle Sicherheitssysteme der sechs Reaktoren, von denen laut Behörden aktuell nur einer in Betrieb ist, seien in keiner Weise beeinträchtigt, radioaktives Material sei nicht freigesetzt worden, sagte Grossi bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Der russische Angriff auf das Atomkraftwerk ist für die Ukraine dabei nur einer von vielen Schauplätzen des Krieges. In Tschernihiw korrigierte die Regionalverwaltung am Freitag die Totenzahlen nach dem russischen Angriff auf Wohngebiete vom Donnerstag nach oben: 47 Menschen, 38 Männer und neun Frauen seien bei den Luftangriffen getötet worden. Fotos zeigen zerstörte Wohnhäuser und von Trümmern übersäte Straßen. Auf Tschernihiw nahm auch Selenskyj bei seiner Ansprache am Morgen Bezug. Seit der Besetzung durch die Nazis hätten die ukrainischen Städte keine derartigen Grausamkeiten mehr erlebt. Die Russen zerstörten gezielt die zivile Infrastruktur.