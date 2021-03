Sexismus-Skandal in Australien : Prostituierte im Parlament und Sex im Gebetsraum

Teilnehmer einer Demonstration gegen sexuellen Missbrauch und Belästigung von Frauen am 15. März in Canberra Bild: AP

Das australische Fernsehen hatte die Videos und Fotos, auf denen sexuelle Handlungen in den Räumen des Parlaments zu sehen sein sollen, nur stark verpixelt gezeigt. Das änderte nichts daran, dass sie in Canberra einschlugen wie eine Bombe. Vor dem Hintergrund der seit Wochen anhaltenden Diskussion über Sexismus, sexuelles Fehlverhalten und eine „toxische“ Arbeitskultur auf den Fluren, in den Büros und Hinterzimmern der Hauptstadt hat das, was darin angedeutet wurde, einiges an Sprengkraft.

So soll eines der Videos einen Mann zeigen, der auf dem Schreibtisch einer Abgeordneten masturbierte. Vor allem Premierminister Scott Morrison, der schon aufgrund einer mutmaßlichen Vergewaltigung in dem Büro einer Ministerin unter Druck steht, brachten die Aufnahmen in Erklärungsnöte. Denn die Urheber der Bilder, die aus einer Chat-Gruppe stammen sollen, sind den Berichten zufolge Mitarbeiter seiner Regierungskoalition.