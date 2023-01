Gleichheitsgrundsatz verletzt? : London will Gender-Gesetz in Schottland verhindern

London will Gender-Gesetz in Schottland verhindern

Transpersonen sollen in Schottland bald einfacher ihren Geschlechtseintrag ändern dürfen. Gegen das Gesetz will der britische Premierminister Sunak wohl ein Veto einlegen. Die schottische Regierung wittert politische Motive.

Zwischen den Regierungen in Schottland und dem Vereinigten Königreich kündigt sich ein weiterer Verfassungsrechtsstreit an, nachdem immer deutlicher wird, dass Premierminister Rishi Sunak einem in Edinburgh verabschiedeten Gesetz für eine erleichterte und beschleunigte Geschlechteridentifikation die Genehmigung versagen wird. London sieht durch das Vorhaben der Regierung von Nicola Sturgeon den für alle Briten geltenden Gleichheitsgrundsatz (UK Equality Act) verletzt und ist, wie Medien berichten, kurz davor, ein Veto einzulegen. König Charles III. würde das Gesetz dann nicht unterzeichnen.

Das schottische Parlament hatte im Dezember mit den Stimmen der Regierungsparteien – der Schottischen Nationalpartei SNP und der Grünen – sowie der schottischen Labour Party die Rechte sogenannter Transpersonen ausgeweitet. Nach dem Gesetz brauchen Bürger, die ein anderes Geschlecht annehmen wollen, künftig keine ärztliche Bescheinigung einer „Geschlechterdysphorie” mehr und müssen auch nicht mehr eine festgelegte Zeit im anderen Geschlecht verbringen, bevor sie ihr „Geschlechter-Anerkennungszertifikat” erhalten. Schon Sechzehnjährige dürften dem Gesetz zufolge ihr Geschlecht selber rechtsverbindlich identifizieren. Sturgeon hatte in den vergangenen Wochen wiederholt die Haltung vertreten, dass das Gesetz die im britischen Equality Act festgeschriebenen Frauenrechte nicht berühre und ein Veto Londons daher eine „rein politische Entscheidung” und mithin ein „Skandal” wäre.

Rechtsberater der britischen Regierung fürchten hingegen eine Ungleichbehandlung von Bürgern und Bürgerinnen in England und Wales. So könnten schottische Häftlinge mit Bezug auf das Gesetz verlangen, in eine Frauengefängnis verlegt zu werden. Auch dürften sich schottische Transpersonen für Stipendien oder Wettbewerbe bewerben, die Frauen vorbehalten sind. Konsequenzen werden auch für Schutzräume von Frauen, etwa Frauen-Toiletten, gesehen. Umgekehrt würden schottische Frauen, die sich als Mann identifizieren, geschlechterspezifischen Rechtsschutz verlieren, etwa den Schwangerschaftsschutz. Vorgebracht wurde ferner das Argument, dass die digitale Infrastruktur von Behörden, etwa in den Sozialämtern, aber auch an den Grenzen, umgestellt werden müsste.

Edinburgh vermutet hinter der Blockade politische Motive

Die Regierung in London würde mit ihrem Veto erstmals die „Section 35” des sogenannten „Scotland Acts” anwenden. In dem Gesetz von 1998, mit dem die schottische Eigenständigkeit erweitert wurde, sind die Befugnisse und die Grenzen der Autonomie festgelegt. Der frühere Generalstaatsanwalt Dominic Grieve erinnerte am Montag in der BBC daran, dass die 35er-Klausel exakt für Fälle wie den vorliegenden eingefügt worden sei. Er sagte einen langjährigen Rechtsstreit in schottischen und britischen Gerichten voraus. Lord Ken of Elie, der bis 2020 als „Advocate-General” für die schottische Regierung gearbeitet hatte, sprach sogar von einer Pflicht zur Blockade. In einem Forschungspapier der Denkfabrik „Policy Exchange” argumentierte er, dass es „nicht nur untauglich, sondern verfassungspolitisch vorschriftswidrig ist, würde die britische Regierung erlauben, dass ein übertragener Gesetzgebungsprozess eine Bestimmung in Kraft setzt, die wesentlichen Einfluss auf die Anwendung des Rechts im gesamten Vereinigten Königreich hat”.

Edinburgh vermutet hinter der Blockade Londons politische Motive, weil sich mehrere Minister der konservativen Regierung unter Sunak inhaltlich gegen das Gesetz ausgesprochen hatten. Umgekehrt hält London der schottischen Ministerpräsidentin Sturgeon vor, gezielt Spannungen zwischen Schotten und anderen Bürgern des Königreichs zu schüren, um ihre Unabhängigkeitskampagne voranzubringen.

Der Labour-Vorsitzende Kein Starmer griff am Montag beide Seiten an: „Dies wird von der SNP als eine Art autonomie-politischer Fußball benutzt und von der (britischen) Regierung as eine Art Spaltungsfußball in Bezug auf ein spezielles Thema.” Gleichwohl ließ Starmer Verständnis für die verfassungsrechtliche und auch die politische Haltung der konservativen Regierung erkennen. „Rechtsfragen, die das Geschlecht berühren, sind wichtig, und wir müssen all die Fortschritte, die wir über viele Jahre für Frauen erreicht haben, darunter sichere Orte für Frauen, bewahren.”