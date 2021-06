Fußball und Politik : Ein Sieg über das Gefühl der Unterlegenheit

Die Wembley-Arena sei wegen Corona nur zur Hälfte besetzt, erklärte BBC-Kommentator Gary Lineker zu Beginn des Spiels, „aber es sieht voll aus, es wirkt voll, es klingt voll“. Schon bevor das Spiel gegen Deutschland angepfiffen wurde, war das Londoner Traditionsstadion an diesem Dienstagnachmittag, was in Fachkreisen ein Hexenkessel genannt wird. Auch dies kommentierte Lineker, ein früherer Stürmer der englischen Nationalmannschaft, mit einer konzessiven Satzverbindung: „Dies ist kein Finale, nicht einmal annähernd, aber es fühlt sich so an.“

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Die Aufmerksamkeit, die dieses Achtelfinale der Fußball-EM im Königreich, jedenfalls in England, erregt hat, lässt sich im Ausland kaum ermessen. Für England, das sich als Heimat und Herkunftsort des Fußballs betrachtet, war Deutschland der Angstgegner schlechthin. Seit dem historischen WM-Finale von 1966, in dem die Engländer die Mannschaft von Helmut Schön (mit Hilfe des umstrittenen „Wembley-Tors“) 4:2 geschlagen hatten, gab es für die „Three Lions“ keinen Sieg mehr gegen Deutschland in einer internationalen Endrunde. Das ist mehr als ein halbes Jahrhundert.