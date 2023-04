Außenminister in Moskau : Ungarn will Zusammenarbeit mit Russland fortsetzen

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó ist am Dienstag zu Verhandlungen über die Energieversorgung seines Landes nach Moskau gereist. Auf dem Programm standen Gespräche mit dem stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten für Energiefragen, Alexander Novak, sowie mit Alexej Lichatschow, dem Chef des staatlichen Nuklearenergieunternehmens Rosatom. „Die Energiesicherheit Ungarns erfordert eine ununterbrochene Versorgung mit Gas, Öl und Kernbrennstoffen,“ schrieb Szijjártó auf Facebook. Um das zu gewährleisten, sei es notwendig, die Zusammenarbeit mit Russland im Energiebereich fortzusetzen. „Das ist keine Frage des politischen Geschmacks, sondern eine Frage der Physik.“

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Ungarn ist bei der Versorgung mit Gas und Öl in einem hohen Maß auf russische Lieferungen angewiesen und hat diese Abhängigkeit auch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht wesentlich verringert. Im Gegenteil hat sich die Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán gegen EU-Sanktionen auf russische Energielieferungen gestellt oder hat – im Fall des Öls – Ausnahmen ausgehandelt, die für Ungarn und einige weitere Länder gelten. Als Begründung verweist Orbán auf die Binnenlage seines Landes.

Ungarn liefert keine Waffen an die Ukraine

Für das ungarische Kernkraftwerk Paks bezieht Ungarn nicht nur Brennstäbe aus Russland, die seit Kriegsbeginn im Nachbarland auf dem Luftweg geliefert werden. Es will auch laut Erklärungen Orbáns an der Vereinbarung von 2014 festhalten, wonach Rosatom zwei weitere Reaktoren in Paks baut. Allerdings hat sich dieser Ausbau laut Medienberichten bereits erheblich verzögert. Ein Grund dafür ist offenbar, dass Deutschland sich wegen der Sanktionen gegen die Beteiligung von Siemens am Einbau der Steuerungssysteme gestellt hat. Bei Gesprächen Orbáns in Paris ging es kürzlich offenbar darum, dass der französische Konzern Framatome diese Aufgabe übernimmt. Die Europäische Union ist folglich von einer einheitlichen Linie, was die Nuklearzusammenarbeit mit Russland be­trifft, weit entfernt.

Unterdessen mehren sich die Anzeichen, dass die Vereinigten Staaten den Druck auf den NATO-Partner Ungarn erhöhen. Budapest liefert nicht nur keine Waffen an die von Russland angegriffene Ukraine, sondern lässt auch demonstrativ keine NATO-Waffenlieferungen über sein Territorium zu. Auch die Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, wie sie Orbán erhebt und vergangene Woche durch die Mehrheit seiner Fidesz-geführten Koalition im Parlament in Budapest in einem Antrag beschlossen wurden, entsprechen nicht der Linie der NATO.

Mehr zum Thema 1/

Nun sind im ganzen Land Plakate mit einer anderen Forderung als Voraussetzung für einen Frieden zu sehen, nämlich nach einem sofortigen Rückzug Russlands aus der Ukraine. Die Parole „Ruszkik Haza!“ spielt auf 1989 an, als Orbán als Jungpolitiker den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn forderte. Laut einem Bericht der regierungsnahen Zeitung „Magyar Nemzet“ wird die Kampagne indirekt durch die amerikanische Botschaft in Budapest finanziert. Regierungskritische Onlineportale wiederum spekulieren über bevorstehende Maßnahmen Washingtons gegen Regierungspersonal und erinnern an vergleichbare Schritte im Jahr 2014. Damals wurden hohe Regierungsbeamte wegen Korruptionsvorwürfen mit Einreiseverboten in die USA belegt.