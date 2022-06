Spanische Regierung : Auf die Niederlage folgen neue Wohltaten

Zu teuer: In Madrid werden gespendete Lebensmittel an Familien verteilt. Bild: dpa

Die konservative Opposition bereitet sich nach ihrem Wahltriumph schon auf vorgezogene Parlamentswahlen vor. Am vergangenen Sonntag hatte die konservative Volkspartei (PP) in Andalusien die absolute Mehrheit gewonnen. Doch der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez gibt sich kämpferisch und will den Spaniern beistehen, die unter Inflation und hohen Energiepreisen leiden. Schon an diesem Samstag wird das Kabinett der linken Minderheitsregierung in einer Sondersitzung neue Hilfsmaßnahmen verabschieden, zu denen sie bis vor wenigen Tagen nicht bereit war.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

So wird die Mehrwertsteuer auf Strom von zehn auf fünf Prozent praktisch halbiert. Schon vor einem Jahr hatte die Regierung sie für private Verbraucher um elf Prozentpunkte gesenkt. Bis zu 300 Millionen Euro wird dieser Schritt kosten, der eine durchschnittliche Stromrechnung nur mit rund 2,70 Euro entlasten wird. Noch vor zwei Monaten hatte die Linkskoalition diesen Vorschlag der oppositionellen PP abgelehnt. Umweltministerin Teresa Ribera sprach damals von „Kosmetik“.