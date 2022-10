Energiekrise in Großbritannien : Wäsche nur noch nachts waschen

Noch vor fünf Wochen, kurz vor ihrer Wahl zur neuen Premierministerin, hatte Liz Truss explizit „ausgeschlossen“, dass es zu Engpässen in Großbritannien kommen und Energie rationiert werden könne. Als sie nun am Donnerstag, auf dem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Prag, von Journalisten gefragt wurde, ob sie Stromausfälle in diesem Winter ausschließen könne, verweigerte sie die Antwort. Stattdessen sagte sie nur, das Vereinigte Königreich habe eine „gute Versorgung“ und sei „in einer deutlich besseren Lage als viele andere Länder“. Großbritannien werde „durch den Winter kommen“.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Eben dies wurde am Freitag vom (überwiegend) britischen Netzbetreiber „National Grid“ in Frage gestellt. Sowohl private Haushalte als auch Unternehmen liefen Gefahr, von bis zu drei Stunden langen Stromausfällen betroffen zu sein, sofern der Ukrainekrieg die Importe aus Europa zurückgehen ließe, hieß es. Die Briten würden demnächst aufgerufen werden, elektrische Geräte wie Waschmaschinen nur noch nachts einzuschalten, um Probleme in den Stoßzeiten zu verhindern. Eine andere Notfallmaßnahme des Betreibers sieht vor, Haushalten und Unternehmern Geld anzubieten, wenn sie zu Stoßzeiten den Strom abschalten. Angesprochen auf Truss´ Weigerung, Stromausfälle auszuschließen, sagte Graham Stuart, Staatssekretär für Klimaschutz, am Freitag in London: „Die Ereignisse haben sich entwickelt.“

Kritik an der EU

In den vergangenen Wochen war in der Regierung beklagt worden, dass die EU-Kommission Gespräche über eine koordinierte Energiepolitik verweigert hätte. Während des Treffens der EPG bat Truss darum, dass die EU-Staaten das Königreich auch im Winter weiter mit Strom und Gas versorgen.

Darauf angesprochen sagte der belgische Premierminister Alexander De Croo in Prag, Belgien habe schon vor ein paar Monaten mit Stromlieferungen dafür gesorgt, „dass das Licht in London anbleibt“. Sein Land liefere ein Viertel des Gasbedarfs auf der Insel. Die bestehenden Interkonnektoren würden auch künftig offen bleiben, man müsse jetzt besonders zusammenhalten. „Das Vereinigte Königreich ist kein EU-Mitglied mehr, aber wir bleiben Partner und wir handeln weiter miteinander.“ Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagte: „Ich hoffe, dass die Lichter (in London) anbleiben, aber wir können das nicht alleine leisten.“

Mit den beiden Regierungschefs und Bundeskanzler Olaf Scholz erörterte Truss in Prag auch eine engere Zusammenarbeit beim Ausbau der Windkraftanlagen in der Nordsee. Dies könne mittelfristig den größten Teil des Strombedarfs in der EU decken, hieß es. Das Vereinigte Königreich soll nun wieder in eine Gruppe der EU-Nordseeanrainer aufgenommen werden, aus der es mit dem Brexit ausgeschieden war. Rutte nannte das eine „fantastische Entwicklung“.

Auch von deutscher Seite wurde Truss für ihre kooperative Haltung gelobt. In Prag versuchte sie auch, Irritationen im Verhältnis zu Frankreich zu beseitigen. Während eines Treffens mit Präsident Emmanuel Macron stellte sie klar, dass der ein „Freund“ sei. Beide Seiten vereinbarten ein Gipfeltreffen im nächsten Jahr und eine engere Zusammenarbeit gegen irreguläre Migration.

„Wir sind keine Nanny-State-Regierung“

Trotz der angespannten Situation bleibt die britische Regierung offenbar bei ihrer Politik, die Bürger nicht zu Einsparungen aufzurufen. Eine entsprechende Kampagne, die von Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg vorbereitet worden war, wurde Medienberichten zufolge am Donnerstag vom Premierministeramt abgesagt. Laut Staatssekretär Stuart gebe es „keinen enormen Nutzen darin, den Leuten zu sagen, sie sollten weniger Energie verbrauchen“.

Man sei außerdem „zögerlich, den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, weil wir keine Nanny-State-Regierung sind“. Stattdessen werde man mit den großen Energie-Verbrauchern Kontakt aufnehmen und mit den Durchschnittskonsumenten „mithilfe von smart technology in Verbindung treten, um ihnen Belohnungen für einen verminderten Verbrauch zu den Stoßzeiten anzubieten“.

Rees-Mogg hatte laut „Times“ eine 15 Millionen Pfund teure Werbekampagne ausarbeiten lassen, mit der den Briten vor allem empfohlen werden sollte, die Heizungen in ungenutzten Zimmern und beim Verlassen des Hauses abzustellen. Obwohl die Maßnahmen den privaten Haushalten durchschnittlich 300 Pfund im Jahr hätten sparen können, seien sie mit dem Argument abgelehnt worden, dass „die Informationen bereits zugänglich“ seien. Kritiker sehen darin eine „ideologische Gegnerschaft“ der Premierministerin. Ein Regierungsmitarbeiter sprach gegenüber der „Times“ von einer „idiotischen Entscheidung“. Die Kampagne sei pragmatisch darauf ausgerichtet gewesen, den Bürgern Geld zu sparen, nicht darauf, sie zu „belehren“.