Macron über „Doppel-Wumms“ : Scholz’ verständnisvoller Freund

Vom Energieschock lassen sich Deutschland und Frankreich nicht auseinanderdividieren. Das ist die Überzeugung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach mehreren Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Im Elysée-Palast wird am Mittwoch der Eindruck zurückgewiesen, Paris sei verärgert über das deutsche Energiepreis-Entlastungspaket über 200 Milliarden Euro bis 2024.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Frankreich hat bereits im Herbst 2021 begonnen, Privathaushalte und kleinere Unternehmen vor der Energiepreisexplosion zu schützen. Laut Elysée-Palast sind seither annähernd 120 Milliarden Euro für verschiedene Entlastungsmaßnahmen ausgegeben worden. Eventuelle Bedenken zum „Doppel-Wumms“ in Paris richten sich auf die Folgen für den wirtschaftlichen Zusammenhalt der EU. Frankreich sehe sich da gleichwohl in der Verantwortung. Als wirtschaftlich stärkste Länder der EU komme es besonders auf das deutsch-französische Duo an. Die Fehler der Schuldenkrise 2010 dürften nicht wiederholt werden.

Keine massive gemeinsame Schuldenaufnahme wie beim Wiederaufbaufonds

Präsident Macron hat sich am Montagabend in einer gut drei Stunden langen Unterredung in Berlin mit Bundeskanzler Scholz abgestimmt. Am Dienstag wurden weitere Einzelheiten in einer Videokonferenz mit Scholz abgeklärt, an der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an der Seite Macrons im Elysée-Palast teilnahm. Macron bewertet die Aussichten als gut, dass die Bundesregierung einen Vorstoß der EU-Kommission mitträgt, jenen EU-Staaten zu helfen, die nicht über so große Haushaltsreserven wie Deutschland verfügen.

Dabei soll es nach Vorstellung des französischen Präsidenten nicht um eine gemeinsame massive Schuldenaufnahme wie beim Wiederaufbaufonds nach der Pandemie gehen, sondern um ein befristetes Instrument nach dem Vorbild der europäischen Arbeitslosenrückversicherung SURE. Das entspreche nicht den Forderungen der EU-Kommissare Thierry Breton und Paolo Gentiloni, die aus Macrons Sicht zu weit gehen. Ein massives Investitionspaket habe wenig Aussichten auf Erfolg.

Macron äußerte Verständnis für die Zwänge der Bundesregierung. Frankreich rechnet trotz der derzeitigen militärischen Erfolge der Ukraine mit einem langen Abnutzungskrieg. Die EU müsse deshalb langfristig ihr Modell überdenken. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe dem deutschen und damit auch dem europäischen Wirtschaftsmodell einer auf billigen russischen Gaslieferungen für die Industrie beruhenden Wettbewerbsfähigkeit ein Ende gesetzt.

Deutschland hat aus Sicht des Franzosen bereits eine beachtliche energie- und sicherheitspolitische Kehrtwende vollzogen. Jetzt gehe es darum, durchhalten zu können und dafür zu sorgen, dass die EU als Ganzes gestärkt aus dem Krieg hervorgehe. Auch die europäischen Nachbarn außerhalb der EU müssten einbezogen werden. Die erste Zusammenkunft der Europäischen Politischen Gemeinschaft an diesem Donnerstag in Prag mit 44 Ländern, darunter auch Großbritannien und der Türkei, sei ein wichtiger Schritt dahin.

Unterschiedliche Reflexe in Berlin und Paris

Spontan sei es zwischen Paris und Berlin anfänglich oft schwierig, weil es nicht die gleichen Reflexe gebe. Aber unter französischer EU-Ratspräsidentschaft sei es gelungen, sich auf weitreichende Sanktionen zu verständigen und Differenzen in den EU-Beitrittsfragen zu überwinden. Die Energieversorgung sei innerhalb kürzester Zeit umgestellt worden. Aus Sicht des französischen Präsidenten hätten bessere Gaspreise ausgehandelt werden können, wenn sich die Bundesregierung und die italienische Regierung von Anfang an zu gemeinsamen europäischen Einkäufen bereit erklärt hätten. Wichtig sei vor allem, dass sich künftig alle auf einen gemeinsamen Ansatz zu den Gaseinkäufen verständigt hätten. Auch ein Gaspreisdeckel nach dem iberischen Vorbild hält man im Elysée-Palast für konsensfähig. Wiederum blickt Macron mit Verständnis auf die deutsche Sorge, dass ein Gaspreisdeckel zuungunsten der Kohlekraft ausfallen könne.

Er halte diese Sorge aber für unbegründet. Mit den USA müsse man über die Preise für Flüssiggas reden. Präsident Biden sei mit Abstand der europäischste Präsident seit langer Zeit in Washington. Aber die Tatsache, dass die Amerikaner das Flüssiggas dreimal so teuer an die Europäer verkauften wie an ihre eigene Industrie, sei nicht langfristig tragbar. So unabdinglich die US-Militärhilfe für die Ukraine sei, sie dürfe kein Vorwand für die Europäer sein, an der europäischen Verteidigung zu sparen. Europäische Souveränität sei für den Kriegsausgang mehr denn je entscheidend.