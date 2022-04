Debatte um Energieembargo : Hart zu Putin kann nur sein, wer stark ist

Das Grauen des Krieges, mit dem Russland die Ukraine seit fünf Wochen überzieht, hat einen neuen Namen: Butscha. Es ist zu befürchten, dass er nicht der letzte sein wird, der Putins Blutspur markiert. Die furchtbaren Bilder aus dem Kiewer Vorort zeigen wie die Berichte aus Mariupol und anderen ukrainischen Städten, dass Moskau im Nachbarland nicht anders Krieg führt als in Tschetschenien, Georgien und Syrien: mit hemmungsloser, gezielter Brutalität auch gegen die Zivilbevölkerung.

Die Bilder aus Butscha dürften die Debatte darüber, was Deutschland tun könne beziehungsweise müsse, um Putin zu stoppen, stärker beeinflussen als die Appelle Selenskyjs und die Schelte seines Botschafters in Berlin. Selbst aus den Reihen der Am­pelkoalition werden nun Stimmen laut, die fordern, Deutschland solle zur schärfsten Waffe im „Wirtschaftskrieg“ (Habeck) gegen den Kreml greifen und sofort auf den Be­zug von Gas, Öl und Kohle aus Russland verzichten.

Es ist unbestritten, dass von allen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen ein vollständiges Energieembargo die Sanktion wäre, die Russland am schmerzhaftesten träfe. Auch ist mit jeder neuen Nachricht über Gräuel­taten in der Ukraine der Gedanke schwerer zu ertragen, dass aus Deutschland Tag für Tag Hunderte Millionen an die ökonomische Basis des verbrecherischen Regimes in Mos­kau überwiesen werden. Selbst wenn diese Gelder nicht direkt in die Regimentskassen der Invasionsarmee fließen, stützen sie Putins Herrschaft und erleichtern ihm die Fortführung des Krieges in der Ukraine.

Doch würde der Wegfall dieser Mit­tel den Kreml zwingen, den Feldzug zu beenden? So präzise ist Putin nicht auszurechnen. Es könnte sein, dass er den Krieg, in dem er auch um den Bestand seiner eigenen Herrschaft kämpft, intensiviert, solange er noch Reserven dafür hat, auf den Konten wie in den Waffenlagern.

Ein fatales Versäumnis: Kiew keine schweren Waffen zu liefern

Einer solchen Eskalation wäre wirksam nur mit Soldaten, Panzern, Kampfflugzeugen und Raketen zu be­­gegnen. Es gehört zu den fatalen Versäumnissen Berlins wie auch an­derer westlicher Regierungen, der Ukraine bislang kaum schwere Waffen geliefert zu haben, mit denen sie die Invasoren entscheidend zurückdrängen könnte.

Ist es aber auch ein Fehler, beim Zudrehen des Gashahnes zögerlich zu sein? Ist es nicht unsere moralische Pflicht und auch ein Gebot von vorausschauender Sicherheitspolitik, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um den verbrecherischen Krieg in der Ukraine zu beenden? Bis hin zum Einsatz der Bundeswehr reichen die Forderungen in aller Regel noch nicht – aus nachvollziehbaren Gründen. Verantwortungsbewusste Politik hat aber auch bei einem Energie­embargo zu bedenken und einzukalkulieren, welche wirtschaftlichen, so­­zia­len und (sicherheits-)politischen Folgen ein solcher abrupter Schritt für das eigene Land hätte. Er wäre sehr wahrscheinlich unumkehrbar. Sicher wie das Amen in der Kirche aber käme, wenn die Wirtschaft einbräche und die Inflation galoppierte, die Klage, dass die Regierung das Land sehenden Auges in eine so schwere Krise geführt habe.

Denn deutsche Debatten zeichnen sich regelmäßig dadurch aus, es hinterher besser gewusst zu haben. Ge­genwärtig drängt sich sogar der Eindruck auf, dass langjährige Fehl­urteile über Putin und die Pipelines nun durch kompromissloses Eintreten für ein Energieembargo kompensiert werden sollen.

Doch sollte die deutsche Politik trotz „Zeitenwende“ nicht von einem Extrem ins andere fallen. An Härte gegenüber Putin wäre noch nie etwas falsch gewesen, und sie ist heute nötiger denn je. Hart kann aber nur sein, wer stark ist. Weder Deutschland noch die EU würden stärker werden, wenn die größte Volkswirtschaft des Kontinents sich selbst in eine Rezession stürzte. Viele andere europä­ische Länder hängen nicht nur am russischen Gas, sondern auch am deutschen Wirtschaftsmotor. Daran sollte man auch in Warschau denken.

Moskau ist nur mit militärischer Macht einzudämmen

Der Westen muss sich auf eine lange Auseinandersetzung mit Putin einstellen. Es ist absolut notwendig, ihm so schnell wie möglich die Fi­nanzierung seiner Schreckensherrschaft in der Ukraine wie in Russland zu erschweren – doch dürfen die Europäer sich dabei nicht selbst schwächen. Wirklich eindämmen und von weiteren Aggressionen ab­halten kann man Putin nur mit glaubwürdiger Abschreckung, die sich auf reale militärische Macht stützt. Die dafür nötige konventionelle wie auch nukleare Aufrüstung aber kostet Geld, viel Geld. Und das muss auch in Deutschland erwirtschaftet werden, selbst wenn die Ampelkoalition den Eindruck erweckt, es reiche, ein „Sondervermögen“ zu erfinden.

Den ersten Kalten Krieg haben die Demokratien des freien Westens nicht zuletzt dank ihrer größeren Wirtschaftskraft gewonnen. Das sollten sie jetzt, da sie mitten im zweiten stehen, nicht vergessen.