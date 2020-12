Montenegros Regierungswechsel : Endet die Ära Djukanović?

Es ist tatsächlich geschehen: Erstmals seit Einführung eines Mehrparteiensystems vor drei Jahrzehnten wird Montenegro von einer Regierung ohne Beteiligung der „Demokratischen Partei der Sozialisten“ des Staatspräsidenten Milo Djukanović geführt. Am Freitagabend hatte das Parlament in Podgorica mit der denkbar knappsten Mehrheit von 41 der 81 Abgeordneten den politischen Seiteneinsteiger Zdravko Krivokapić zum neuen Regierungschef des kleinsten Nachfolgestaates Jugoslawiens gewählt. Djukanovićs Demokratische Partei der Sozialisten, kurz DPS, war bei der Parlamentswahl Ende August zwar wie stets stärkste Kraft geworden, doch 35 Prozent der Stimmen reichten nicht zum Machterhalt.

Die neue Regierungskoalition ist äußerst heterogen. Getragen wird sie von drei Bündnissen, die wiederum aus mehr als einem Dutzend kleiner und kleinster Parteien von zum Teil gegensätzlicher politischer Ausrichtung bestehen. Nicht nur deshalb ist ungewiss, ob dem Regierungswechsel auch tatsächlich ein Machtwechsel folgen wird. Dies wird auch davon abhängen, ob der Neuling Krivokapić dem gewieften Taktiker Djukanović gewachsen ist.

Angespannte Haushaltslage

Djukanovićs Mandat als Präsident läuft noch bis 2023. Zudem bleibt er Vorsitzender der DPS, die nicht nur die größte Parlamentsfraktion stellt, sondern nach drei Jahrzehnten an der Macht zudem weite Teile des Staatsapparats und der Justiz kontrolliert. Allein das könnte die Durchsetzung mancher Reformversprechen der neuen Koalition stark erschweren. Hinzu kommt eine angespannte Haushaltslage. Die ist nicht nur eine Folge der Corona-Pandemie, welche die Tourismussaison in dem Adria-Staat ähnlich beeinträchtigt hat wie im benachbarten Kroatien.

Die knappen Kassen haben auch mit einem ambitionierten Autobahnprojekt zu tun, das die montenegrinische Küste mit der serbischen Hauptstadt Belgrad verbinden soll. Aufgrund negativer Studien zur erwarteten Wirtschaftlichkeit einer solchen Trasse hatte die Europäische Investitionsbank eine Finanzierung mehrfach abgelehnt. Der montenegrinische Abschnitt des Milliardenprojekts, gebaut durch die „China Road and Bridge Corporation“, wird stattdessen maßgeblich mit chinesischen Krediten finanziert. Der Haken: Der Bau einer Autobahn in Montenegro ist aufwendig und teuer, denn das Terrain erinnert stark an die Schweiz, die finanziellen Möglichkeiten Montenegros hingegen nicht.

Die erste Rate des von der „China Exim Bank“ für einen Teilabschnitt zur Verfügung gestellten Kredits von knapp 945 Millionen Dollar muss 2022 zurückgezahlt werden. Nun behauptet die neue Regierung aber, das Projekt sei überteuert. Sie führt dies darauf zurück, dass mit der DPS verbundene montenegrinische Subunternehmer viele Teilaufträge zu überhöhten Preisen erhalten hätten. Der neue Ministerpräsident Krivokapić will deshalb alle Verträge prüfen lassen und gegebenenfalls neu aushandeln. Aus Peking ist noch keine öffentliche Reaktion überliefert.

Vermögen sollen durchleuchtet werden

Andere Versprechen der Regierung sind ebenfalls äußerst ehrgeizig. So soll ein Gesetz zur Untersuchung der Herkunft von Vermögen die Korruption der vergangenen Dekaden durchleuchten. Besonders Dritan Abazović, Chef der an der Regierung beteiligten liberalen Koalition „Schwarz auf Weiß“, wirbt dafür. Abazović, ein montenegrinischer Albaner, ist in der neuen Regierung stellvertretender Ministerpräsident und gilt als reformorientierter Nachwuchspolitiker, der Montenegros Annäherung an die EU beschleunigen will. Doch ob ein Gesetz zur Vermögensdurchleuchtung, so nötig es angesichts der montenegrinischen Zustände wäre, sich auch implementieren ließe, ist ungewiss.

Der als äußerst wohlhabend geltende Djukanović, der in seinem Leben immer nur Berufspolitiker war, wäre davon aufgrund seiner präsidialen Immunität zunächst wohl ohnehin nicht direkt betroffen. Hinzu kommt, dass es zur Durchsetzung eines solchen Gesetzes einer Justiz bedürfte, die nicht Djukanovićs Einfluss unterliegt. Über die nötige parlamentarische Dreifünftelmehrheit zur Veranlassung personeller Veränderungen an der Spitze der Staatsanwaltschaft verfügt die neue Regierung aber nicht.

„Zur Implementierung eines Gesetzes über die Vermögensherkunft ist eine Justizreform nötig, doch dazu reicht die Mehrheit der Regierung nicht“, bestätigt Norbert Beckmann-Dierkes, Leiter des Belgrader Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, das auch für Montenegro zuständig ist. Für eine erfolgreiche Justizreform müsse die neue Regierung deshalb auf die im Parlament vertretenen ethnischen Minderheiten sowie auf jene Teile der DPS zugehen, die reformwillig seien, so Beckmann-Dierkes.