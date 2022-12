Ende von Null-Covid in China : Erkältungsmittel ausverkauft, Krematorien an der Kapazitätsgrenze

Das Virus wütet: Arbeiter transportieren am 22. Dezember die Leiche eines in einer Fieberklinik verstorbenen Patienten in Peking. Bild: Bloomberg

Die Videos, die derzeit in den chinesischen sozialen Medien kursieren, wecken Erinnerungen an die Anfangsphase der Pandemie. Vor einem Krematorium, das sich in Peking befinden soll, stapeln sich gelbe Leichensäcke. Auf dem Hinterhof stehen mobile Kühlanlagen, weil offenbar der Platz nicht ausreicht, um die vielen Leichen bis zur Einäscherung zu lagern. Aufnahmen, die in einem Krankenhaus in der zentralchinesischen Stadt Chongqing entstanden sein sollen, zeigen ein überfülltes Krankenzimmer. Zwischen den belegten Betten liegen Patienten auf dem Boden, fast alle hängen am Tropf.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Die Videos geben einen ersten Hinweis darauf, dass das Coronavirus in China deutlich schlimmer wütet als die Regierung zugibt. Schaut man nur auf die offiziellen Statistiken, die jeden Tag von der nationalen Gesundheitskommission veröffentlicht werden, könnte man den Eindruck gewinnen, die Lage sei unter Kontrolle. Am Freitag meldete die Kommission 3761 neue Corona-Erkrankungen für das ganze Land. Den vierten Tag in Folge soll es keine neuen Todesfälle gegeben haben.

Doch die Statistik zählt nur jene als Corona-Tote, die zu ihrem positiven Testergebnis auch noch Atemwegsprobleme oder eine Lungenentzündung hatten, sagte in dieser Woche Wang Guiqiang, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Krankenhaus der Universität Peking, einer von Chinas bekanntesten Epidemiologen. Corona-positive Tote mit Vorerkrankungen, etwa Herz-Kreislauf-Problemen, werden nicht in die Statistik aufgenommen.

Erkältungsmittel ausverkauft

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die chinesische Regierung für die lückenhafte Erfassung der Corona-Zahlen scharf kritisiert. „Die WHO ist sehr besorgt über die sich entwickelnde Situation in China mit zunehmenden Berichten über schwere Krankheiten“, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO. Um eine Risikobewertung vornehmen zu können, benötige die WHO „detailliertere Informationen“ über die Schwere der Erkrankungen, Krankenhauseinweisungen und die Auslastung der Intensivstationen.

Derweil deuten die Mitteilungen lokaler Behörden darauf hin, dass in China gerade eine Durchseuchung im Gang ist. Die Notaufnahmen sollen landesweit überlastet sein. In der Stadt Chongqing, in der das Video des überfüllten Krankenzimmers entstanden sein soll, appellierten die lokalen Behörden an die Bevölkerung, den Notruf nur in Notfällen zu wählen. Die Zahl der Anrufe bei der städtischen Notrufzentrale sei seit November von durchschnittlich 2000 am Tag auf 12.000 gestiegen. Covid-Patienten, die nur milde Symptome haben, sollen sich selbst behandeln und auch wieder zur Arbeit gehen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, ein Krematorium in der Stadt habe die Kapazitätsgrenze erreicht.

Zudem sind vielerorts Erkältungsmittel ausverkauft, insbesondere Schmerzmittel und fiebersenkende Medikamente. In Chengdu, Hauptstadt der Provinz Sichuan, gab die Stadtverwaltung lokalen Medien zufolge am Donnerstag bekannt, die Abgabe von Medikamenten in den Apotheken und Drogerien ab sofort zu rationieren. Seit Anfang Dezember sei der Verkauf von Ibuprofen und Paracetamol sprunghaft angestiegen.

Um dem Medikamentenmangel entgegenzuwirken, sollen die chinesischen Behörden mehr als ein Duzend chinesischer Pharmaunternehmen da­mit beauftragt haben, ihre Produktion auszuweiten, notfalls mit dem Einsatz zusätzlichen Personals. Internationale Nachrichtenagenturen und lokale Medien berichteten, dass die Behörden vereinzelt Teile der Produktion beschlagnahmt haben.