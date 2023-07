Das Ende der Mission in Mali ist beschlossen. Die Bundeswehr hat noch etwa 1100 Soldaten vor Ort. Was bedeutet das für sie?

Der malische Militärpräsident Assimi Goïta am 16. Juni 2023 in Bakamo. Bild: Reuters

In weißen Gewändern ist Malis Führungsriege zum Freitagsgebet im Präsidentenpalast in Bamako versammelt gewesen. Ungefähr zu der Zeit, als der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York das Ende der UN-Friedensmission (MINUSMA) in Mali verkündete, appellierte der malische Militärpräsident Assimi Goïta lokalen Medien zufolge an die „Widerstandsfähigkeit“ seiner Landsleute. Sie sei eine „Quelle der Stabilität, die es uns ermöglicht, uns auf die Verteidigung des Vaterlandes zu konzentrieren“. Der Oberst, der sich 2021 an die Macht geputscht hatte, betete außerdem für die „ewige Ruhe der berühmten Vorfahren“ und die „Rückkehr des Friedens in unserem Land“.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Zwei Wochen nachdem der malische Außenminister Abdoulaye Diop in New York den unverzüglichen Abzug der Friedensmission gefordert hatte, beschloss der Sicherheitsrat am Freitag das Ende der Mission. Zehn Jahre lang sollte sie die Lage in Mali stabilisieren.

Aufgabe der Truppe sollte die Sicherung des Nordens Malis vor radikalen Islamisten nach dem geplanten Rückzug der französischen Streitkräfte sein. Am Ende wurde die Mission zu einem der längsten und verlustreichsten Friedenseinsätze der Vereinten Nationen auf der Welt. Mehr als 300 MINUSMA-Angehörige verloren ihr Leben.

Abzug bis Ende des Jahres?

Nach der Entscheidung über ein neues und letztes Mandat der Mission im UN-Sicherheitsrat ist nun klar, dass in nicht einmal sechs Monaten alles vorbei ist. Der Abzug der MINUSMA sollte am Samstag beginnen und bis zum 31. Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein. Experten halten dies für einen ambitionierten Zeitplan mit Blick auf die Größe der Mission, die Sicherheitslage im Norden des Landes und politische Interessen in Bamako. So ist nicht nur ungewiss, wie die Bundeswehr und die anderen Staaten den Abzug ihrer Soldaten geordnet organisieren, sondern auch, was aus dem Land nach dem Ende der Mission werden soll.

Die Bundeswehr hat noch etwa 1100 Soldaten vor Ort, die meisten sind in Gao im nördlichen Mali stationiert, ein kleiner Teil am Luftdrehkreuz Niamey im benachbarten Niger. Die Planungen für ihren Abzug hatten schon begonnen, nachdem sich die Bundesregierung Ende vergangenen Jahres darauf geeinigt hatte, den Einsatz auslaufen zu lassen. Schon im Mai hatte der Bundestag einem Mandat für den Einsatz zugestimmt, der einen Abzug bis Ende Mai 2024 vorsah. Seit Anfang Juni wird Ausrüstung zurücktransportiert.

Nun muss es schneller gehen, und so einfach ist das nicht. Schließlich ist nicht nur der Zeitraum kürzer. In den nächsten Monaten wollen nun nicht mehr nur die deutschen Soldaten raus aus dem Land, sondern auch all die anderen MINUSMA-Partner. Das bringt logistische Probleme mit sich, an den Flughäfen und an den Häfen. Am Freitag wurden Außen- und Sicherheitspolitiker des Bundestages dazu von der Bundesregierung unterrichtet.

„Jetzt kommt es darauf an, das weitere Vorgehen an die neue Lage anzupassen und die Abzugsoperation zu beschleunigen“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Wochenende. „Die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten hat dabei absolute Priorität.“ Immerhin geht man in Berlin davon aus, dass es dafür kein neues Mandat des Bundestages braucht.

Schwieriger Abtransport der Ausrüstung

Die Bundeswehr muss neben den Waffen und der Munition auch geschützte Fahrzeuge abtransportieren, ebenso Fernmeldetechnik und Computer. Man geht im Verteidigungsministerium von 1500 „Containeräquivalenten“ aus, die man nach Deutschland schaffen muss. Allerdings muss noch justiert werden, wann und wie genau das in den nächsten Monaten gelingen soll.

Die Option, Teile der Ausrüstung an die verbliebenen Partner der MINUSMA-Mission im Land zu übergeben, dürfte hinfällig sein. Büroeinrichtungen aber dürften wie zivile Fahrzeuge zurückgelassen werden, schon aus Kostengründen. Ob die ganze Bundeswehr unter diesen Umständen wirklich bis Ende des Jahres abgezogen sein wird, ist noch nicht klar.