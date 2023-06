Aktualisiert am

Ist ein Ende der Eiszeit zwischen China und den USA in Sicht?

Militärische Zwischenfälle zeigen, wie gefährlich die Krise zwischen Amerika und China ist. Biden arbeitet an einer Tauwetter-Periode zwischen beiden Mächten.

Nur Blickkontakt: Lloyd Austin und Si Shangfu in Singapur Bild: AFP

Die jüngsten Signale sprechen nicht für eine Deeskalation. In der Straße von Taiwan kreuzte Anfang Juni ein chinesisches Kriegsschiff den Kurs der USS Chung-Hoon. Das amerikanische Indopazifik-Kommando teilte mit, es habe sich dem Bug des Zerstörers bis auf weniger als 140 Meter genähert. Ende Mai war es ebenfalls zu einem gefährlichen Manöver gekommen, als ein chinesisches Kampfflugzeug einem amerikanischen Aufklärer über dem Südchinesischen Meer zu nahe gekommen war.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in Washington, nannte das Vorgehen Chinas unprofessionell und inakzeptabel. Es brauche nicht viel, damit durch eine Fehleinschätzung oder einen Fehler jemand verletzt werden könne, sagte er. Washington operiere in internationalem Luftraum und in internationalen Gewässern.