Empörung in der EU über London : Das drohende Brexit-Gewitter über Brüssel

In Brüssel schien es am Mittwoch, als braue sich ein heftiges Gewitter über den Brexit-Verhandlungen zusammen. Die Ankündigung des britischen Nordirland-Ministers Brandon Lewis am Vortag, man werde mit einem neuen Gesetz „internationales Recht brechen“ – gemeint war das mit der EU ausgehandelte und ratifizierte Austrittsabkommen –, sorgte ebenso für Erstaunen wie für Entrüstung. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter, sie sei „sehr beunruhigt“ über die Ankündigung. Ein solcher Rechtsbruch würde „das Vertrauen untergraben“.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. F.A.Z.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Es erschien vor diesem Hintergrund möglich, dass die EU die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich unterbricht. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange, sprach gegenüber der F.A.Z. von einer „kalkulierten Provokation“ des britischen Ministers Lewis. Wenn die britische Regierung vom Austrittsabkommen abweiche, „ist das ein klarer Vertragsbruch, der unser Vertrauen in London zerstört. Wir müssen dann die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen stoppen, bis die britische Regierung zur Vertragstreue zurückkehrt.“ Der SPD-Politiker gehört der Brexit-Gruppe des Europäischen Parlaments an.

Will die Regierung in London gar kein Abkommen mehr?

Wenn, dann waren es in den vergangenen dreieinhalb Jahren stets die Briten gewesen, die damit drohten, Gespräche abzubrechen. Allerdings hob der EU-Chefunterhändler Michel Barnier immer wieder hervor, dass die EU die Umsetzung des Rückzugsabkommens genau verfolge und als Vertrauensbeweis für weitere Verhandlungen betrachte. Bevor Barnier am Dienstag nach London zur achten Verhandlungsrunde aufbrach, beriet er sich in Brüssel noch mit Vertrauten. Er soll sehr aufgebracht über die Äußerung im Unterhaus gewesen sein. Fachleute und Diplomaten hatten deutlich gemacht, dass ein Abkommen bis Ende Oktober nur realistisch sei, wenn beide Seiten diesmal echte Fortschritte machten. Nun aber stellte sich Barnier und seinen Leuten eine andere Frage: War der Vorstoß des Nordirland-Ministers im Unterhaus das Signal, dass die Regierung in London gar kein Abkommen mehr will?

Dort, in London, hatten die meisten ihre Positionen bezogen, schon bevor die Regierung am Mittwochmittag den Text des umstrittenen „Internal Market Bill“ veröffentlichte. Als Gesundheitsminister Matt Hancock am Morgen gefragt wurde, ob er sich mit der Einlassung seines Kabinettskollegen Lewis vom Vortag „wohl fühle“, sagte er unumwunden: „Das tue ich.“ Großbritanniens „oberste internationale Verpflichtung“ sei der Schutz des Friedensprozesses in Nordirland. Entlang dieser Linie verteidigte schließlich auch der Premierminister den Vorstoß. Im Unterhaus sagte Boris Johnson, sein Job sei es, die Integrität des Vereinigten Königreichs zu bewahren und das Belfaster Karfreitagsabkommen. Dafür habe es „rechtlicher Klärung“ bedurft.

Das Gesetz klärt die Bedingungen, unter denen der britische Binnenmarkt nach dem Ende der Übergangsphase am 31. Dezember funktionieren soll. Dabei wird ausdrücklich auf das „Nordirland-Protokoll“ Bezug genommen, das Teil des Austrittsabkommens mit der EU ist. Wichtige Entscheidungen zur Auslegung der dort festgelegten Bestimmungen werden allerdings dem Wirtschaftsminister in London und anderen britischen Amtsträgern übertragen.

Rufe nach Unabhängigkeit aus Schottland

Die Lässigkeit, mit der die Regierung einen Bruch internationalen Rechts zugab, hatte schon am Dienstag die frühere Premierministerin Theresa May erzürnt. Ihre Fragen an die Vertrauenswürdigkeit des Königreichs hallten am Mittwoch nach. Tobias Ellwood, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, warnte, Großbritannien könne seine moralische Autorität verlieren – insbesondere im Umgang mit Staaten wie China oder Russland. Ähnlich äußerte sich Tom Tugendhat, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Andere Abgeordnete unterstützten hingegen den Regierungskurs.

Die von der Schottischen Nationalpartei (SNP) geführte Regierung in Schottland kritisierte das Binnenmarktgesetz als „Frontalangriff auf die Dezentralisierung“ und erklärte die Unabhängigkeit von London als einzigen Ausweg. Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon sprach von der „prinzipienlosesten und rücksichtslosesten Regierung, die ich je erlebt habe“, während der SNP-Fraktionschef in Westminster, Ian Blackford, dem Premierminister vorwarf, das Königreich in einen „Schurkenstaat“ zu verwandeln. Er nannte Johnson einen „Lügner“, wofür er einen Ordnungsruf erhielt.