Im früheren Hinterhof : Macron will Russlands Einfluss in Afrika kontern

Kameruns Präsident Paul Biya empfängt seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron am Dienstag in Yaounde. Bild: Reuters

Ob Kamerun den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt? Die Frage einer französischen Journalistin beantwortete der 89 Jahre alte Präsident Kameruns, Paul Biya, während der Pressekonferenz mit Emmanuel Macron zunächst nicht. Er habe sie nicht verstanden, sagte Biya und fasste sich ans Ohr. Die Journalistin ergriff noch einmal das Mikrofon, um laut und deutlich den Präsidenten zum Ukrainekrieg zu befragen. Wieder schüttelte Biya mit dem Kopf. Da wiederholte Präsident Emmanuel Macron, der neben ihm hinter dem Pult stand, die Frage.

Die Szene ist bezeichnend für die erste Afrika-Rundreise in Macrons zweiter Amtszeit, in der es Frankreich darum geht, den wachsenden Einfluss Russlands in seinem früheren Pré-carré (Hinterhof) zu kontern. Im Elysée-Palast ist man fortan bereit, autokratischen Herrschern eine gewisse Nachsicht entgegenzubringen. Es galt als Warnsignal, dass 25 afrikanische Länder in der UN-Abstimmung den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verurteilen wollten. Kamerun wie auch Benin blieben der Abstimmung fern.