Diplomatisches Korps : Will Macron eine Diplomatie ohne Diplomaten?

Will Macron eine Diplomatie ohne Diplomaten?

Die Reform des öffentlichen Dienstes in Frankreich macht vor dem Außenministerium nicht halt. Kurz vor Ende seiner ersten Amtsperiode hat Emmanuel Macron per Dekret entschieden, das Diplomatische Korps als eigenständige Einheit aufzulösen. Künftig gehören die Diplomaten einem allgemeinen Personalpool an und müssen sich bei Bewerbungen um Auslandsposten gegen Wettbewerber aus anderen Ministerien und Verwaltungen durchsetzen.

Eine Kommission des Senats, der zweiten Parlamentskammer, hat die Reform begutachtet und jetzt ihre Schlussfolgerungen in einem Bericht vorgestellt. Das Urteil fällt vernichtend aus: Frankreichs diplomatisches Netz, das weltweit drittgrößte nach dem amerikanischen und chinesischen, drohe an Kompetenz und Prestige zu verlieren. „Wir fordern, dass die Reform suspendiert wird“, schreiben die Berichterstatter, der Konservative Christian Cambon (LR), der Zentrist Jean-Pierre Grand und der Sozialist André Vallini.