Macron und der Krieg : Nur Russland nicht demütigen

Emmanuel Macrons erklärtes Ziel ist es, dass Europa Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernimmt. Deshalb verwundert es, dass er mehr als 100 Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges nicht zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist ist. Erklärungsbedürftig sind auch seine wiederholten Mahnungen, Russland nicht zu demütigen.

Sein eigenwilliges Beharren darauf, eine europäische Sicherheitsarchitektur mit Russland zu entwerfen, konterkariert sein Bestreben, in der EU eine gemeinsame Sicherheitskultur zu entwickeln. Macrons Antwort auf den russischen Imperialismus greift zu kurz angesichts der Bedrohungslage an der NATO-Ostflanke.

Macrons Sonderbeziehung zu Putin

Anders als bei der Bundesregierung gründet sein Kurs auf geopolitischen Erwägungen. Macron kennt keine Hemmungen, militärische Mittel einzusetzen. Ohne Debatte entschied er, französische Truppen und den Flugzeugträger zur Unterstützung des NATO-Einsatzes in Rumänien zu entsenden. Obwohl sein Europaminister ihn zu einer stärkeren Berücksichtigung Polens und der baltischen Länder gedrängt hat und seine neue Außenministerin in die Ukraine reiste, blickt der Präsident über den von der Sowjetvergangenheit geprägten Teil Europas gern hinweg.

Seiner erhofften Sonderbeziehung zu Wladimir Putin hat er nicht entsagt. Macron hat den russischen Angriffskrieg verurteilt, weigerte sich aber nach den Massakern von Butscha, Putin als Befehlsgeber dieser Vergehen anzuprangern. Er erweckt den Eindruck, als könne er das Scheitern seiner Vermittlungsbemühungen nicht akzeptieren.

Mehr als 100 Stunden habe er seit Dezember mit Putin gesprochen, sagte er der Regionalpresse. „Macronieren“ wird das ergebnislose Palaver inzwischen spöttisch in der Ukraine genannt.

„Der Krieg findet vor unseren Augen statt“

Dabei hat Macron in seiner Ansprache an die Franzosen am 2. März betont, wie bedeutsam der Kriegsausgang für die Zukunft Europas sei. „Der Krieg in Europa gehört nicht länger in Geschichtsbücher, sondern findet vor unseren Augen statt. (…) Unsere Freiheit, die Freiheit unserer Kinder, ist nicht mehr gesichert“, mahnte er. Außenminister Dmytro Kuleba sagte kürzlich, es wäre gut, wenn Macron noch vor Ende der französischen EU-Ratspräsidentschaft am 30. Juni in die Ukraine komme. Expräsident François Hollande, der an der Seite Angela Merkels das Normandie-Format ausheckte, hat seinen Nachfolger zu einem Besuch in der Ukraine gedrängt.

„Er hätte sofort nach seiner Wiederwahl reisen sollen. Es ist höchste Zeit, dass er es macht“, forderte Hollande. Auf die Frage, ob er demnächst fahre, antwortete Macron ausweichend: „Ich schließe nichts aus.“ „Wir dürfen Russland nicht demütigen“, betonte er, ohne zu präzisieren, was er unter Demütigung versteht.

Er ließ erkennen, dass er sich auf diese Weise eine Rolle als Vermittler nach einem Waffenstillstand verspricht. Ihn leitet das gaullistische Verständnis, Frankreich sei eine Ausgleichsmacht, die wie im Kalten Krieg eine Rolle zwischen Russland (Sowjetunion) und Amerika zu spielen habe. „Russland bleibt ein großes Volk“, sagte Macron. Die Analogie zu Charles de Gaulles Rede an die deutsche Jugend im September 1962 war unüberhörbar.

„Ich beglückwünsche die jungen Deutschen, Kinder eines großen Volkes“, sagte der Präsident damals. „Ja, ein großes Volk, das in seiner Geschichte große Fehler begangen und großes Unglück gebracht hat (…)“, so de Gaulle. Macron sagte über Putin: „Er hat einen historischen Fehler für sein Volk begangen, für sich und vor der Geschichte.“ Den fundamentalen Unterschied, dass de Gaulle 17 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation Hitler-Deutschlands sprach, übersah Macron geflissentlich.

Erkaltetes Verhältnis zu Selenskyj

Macrons Verhältnis zu Präsident Selenskyj ist erkaltet. Seine Anrufe bei Putin werden als kontraproduktiv wahrgenommen. In einem Interview im italienischen Fernsehen kritisierte Selenskyj, dass Macron einen Ausweg für Putin suche. Bereits Ende August 2019 kanzelte Macron die eigenen Diplomaten als „deep state“ ab, weil sie ihn vor Putin warnten. Bis heute hat er das Scheitern seiner Annäherungsbemühungen in Fort de Brégançon, wo er Putin im August 2019 empfangen hatte, nicht eingestanden.

Sein Wille, Frankreich einen Platz am Verhandlungstisch zu sichern, überstrahlt alles. Das Genfer Gespräch zwischen Präsident Biden und Putin unter Ausschluss der Europäer dürfe sich nicht wiederholen. Ihn treibt nicht die deutsche Angst, wider Willen in einen kriegerischen Konflikt hineingezogen zu werden. Bedenken, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, hegt Macron nicht.

Französische Waffen für die Ukraine

Der staatliche Fernsehsender France 2 meldete, insgesamt 18 Artilleriesysteme CAESAR aus französischen Beständen würden bereits in der Ukraine eingesetzt. Die auf Lastwagen montierten Haubitzen sind für hohe Präzision und Reichweite bekannt. Aus dem Marine-Generalstab verlautete, dass Frankreich der Ukraine zur Küstenverteidigung Exocet-Seezielflugkörper liefern könnte. Macrons Neigung, lieber über die Zeit eines Waffenstillstands hinauszudenken, hat ihn viel Sympathien im Osten und Norden Europas gekostet.

Sein Straßburger Vorstoß über eine politische europäische Gemeinschaft für die Ukraine wurde als Versuch verstanden, eine EU-Vollmitgliedschaft zu verhindern. Macron hat inzwischen klargestellt, dass die Gemeinschaft nicht als eine Alternative, sondern als Begleitung auf dem Weg zur Vollmitgliedschaft gemeint sei. Aber er versäumte es, seine Überlegungen vorab den EU-Partnern zu erläutern. Ein ähnlicher Vertrauensverlust droht ihm fortan bei seinen Plänen zu europäischer Autonomie. Will Macron glaubwürdig werden, müsste er die Irrtümer seiner Russlandpolitik eingestehen – am besten bei einem Besuch in Kiew oder Odessa.