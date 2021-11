Trotz steigender Inzidenz : Macron schließt Lockdown für Ungeimpfte aus

Der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag im Gespräch mit Ärzten und Patienten in einem Gesundheitszentrum im nordfranzösischen Aulnoye-Aymeries Bild: Reuters

Angesichts steigender Infektionszahlen erwägt Frankreich eine Auffrischungsimpfung für alle Bürger mit Gesundheitspass verpflichtend zu machen. Präsident Emmanuel Macron sagte am Freitag der Regionalzeitung La Voix du Nord, er erwarte eine entsprechende Empfehlung der Gesundheitsbehörden. Einschränkungen wie einen Lockdown für Ungeimpfte müssten die Franzosen nicht befürchten, sagte er. „Diese Maßnahmen betreffen nur Länder, die keinen Gesundheitspass eingeführt hatten“, so Macron.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Er forderte seine Landsleute auf, als „Botschafter“ für den Impfschutz zu werben. „Helfen Sie mir, jene zu überzeugen, die widerstrebend sind, die in einsamem Misstrauen verharren“, sagte er. Politikerappelle seien an eine Grenze gestoßen. In Frankreich wurden in den zurückliegenden 24 Stunden 20.366 Neuinfektionen registriert. In ganz Frankreich werden 1333 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. Das Gesundheitsministerium gibt die Impfquote mit 87,6 Prozent der Bevölkerung im Alter über zwölf Jahren an.

Booster-Kampagne zeigt Wirkung

Der Präsident hat bereits am 9. November eine Auffrischungspflicht für alle Menschen über 65 Jahren angekündigt. Damit der Gesundheitspass gültig bleibt, müssen alle Personen dieser Altersgruppe bis zum 15. Dezember eine dritte Dosis nachweisen. Die „Booster-Kampagne“ hat bereits Wirkung gezeigt. Nach einem am Donnerstagabend veröffentlichten Zwischenbericht des Gesundheitsministeriums haben 68,1 Prozent der impfberechtigten Menschen über 65 Jahren schon eine dritte Dosis erhalten.

Seit dem 21. Juli wird der Gesundheitspass, welcher der deutschen 3-G-Regel entspricht, für die Teilnahme am öffentlichen Leben gebraucht. Auch bei Fernreisen in Bus und Bahn wird er kontrolliert. Seit Mitte September ist zudem eine Impfpflicht für alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen, nicht nur in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen, in Kraft getreten. So müssen etwa auch Apotheker und deren Personal geimpft sein. Das hat den Vorteil, dass auch Apotheken Impfungen verabreichen können.